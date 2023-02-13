شاب تركي يحمل قميص خطيبته ويبكي.. في انتظار خروجها حية أو ميتة من تحت الحطام

قصة الشاب التركي "أوزان" واحدة من القصص الحزينة، التي خلَّفها الزلزل، والتي ما زالت تتكشف تباعاً.

فقد نشرت الصحافية التركية ربيعة جتين، صورة "أوزان" على حسابها على "تويتر"، موضحة أنه يبحث عن خطيبته التي لم تظهر حية أو ميتة بعد مرور أسبوع كامل على حدوث الزلزال.

وبدا الشاب المصدوم ممسكاً بقميص خطيبته زينب البالغة من العمر 24 عامًا، باكياً، ينتظر معرفة خبر عنها، وهي المدفونة منذ أيام تحت الركام.

فزينب التي كان "أوزان" ينتظر خروجها حية، حيث من المفترض أن يقترن بها في مايو المقبل، لم يعد لها أي أثر، وبعد مرور أيام على الكارثة، لم يبق له إلا قميصها، وجثة مفترضة يزفها إلى مثواها الأخير.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل حوالي ثلاثين ألفاً في تركيا وحدها، وأكثر من 5000 في المناطق السورية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الركام.