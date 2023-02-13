رسالة من طفل تركي عمره 7 أعوام مع تبرعه بشيء عزيز عليه

خطف طفل صغير لا يتجاوز عمره الـ7 أعوام، الأنظار بمساهمته "الثمينة" في المساعدات الإنسانية، التي قدمت لضحايا زلزال تركيا المدمر.

وقال رئيس بلدية مدينة كيركلاريلي التركية، إنه من بين المساعدات الإنسانية التي جمعها السكان لضحايا الزلزال، تم العثور على رسالة من طفل، مرفقة مع "جاكيت صغير"، ويخاطب فيها الشخص الذي من المفترض أن تصل مساعدته أو جاكيته له. وجاء في رسالته: "مرحبا صديقي. اسمي كيرم. أحب هذه السترة كثيراً، لكن دعها تكون لك، ستحافظ على دفئك".

وأضاف الطفل: "أنا عمري 6 أعوام ونصف. وأعيش في مدينة كيركلاريلي".