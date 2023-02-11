شاب لبناني يلقي 3 قنابل على منزل فتاة رفضه أهلها

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أحد المواطنين أقدم على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل فتاة يحبها، بعدما رفضته العائلة، مما أدى إلى اندلاع حريق في مكان الحادث.

وبحسب "روسيا اليوم" التي نقلت عن وسائل الإعلام المحلية، "أقدم شاب على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها، بعدما رفضته العائلة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان ولا إصابات بشرية".

وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب كان قد خطف الفتاة قبل يوم وأعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا لطلب يدها.