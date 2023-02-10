بعد 100 ساعة على الزلزال: انقاذ 11 حيّاً أصغرهم 10 أيام وأكبرهم 73عاماً

رغم مرور ساعات طويلة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تتواصل عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض آلاف المنازل المدمرة.

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ شخص واحد من تحت الأنقاض بعد 100 ساعة في "كهرمان مرعش".

كما تمكنت الفرق من إنقاذ خديجة أوزجلبي (65 عاما) وابنتها مهربان سلطان (33 عاما) من تحت الأنقاض في ولاية "كهرمان مرعش"، بعد مرور 92 ساعة على الزلزال.

وفي ولاية "هتاي"، نجحت فرق البحث في إنقاذ تولغا دوغان وطفلته البالغة من العمر 5 أعوام من تحت الأنقاض بعد مرور 90 ساعة على الزلزال.

وفي نفس الولاية، تمكنت الفرق في إنقاذ الطفلة هلال صاغلام (10 أعوام) من تحت الأنقاض بعد مرور 90 ساعة. كما أنقذت الفرق امرأة مع طفلها الرضيع البالغ من العمر 10 أيام من تحت الأنقاض.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ الطفل ياووز تركمان (12 عاما) من تحت الأنقاض بعد 92 ساعة.

وفي ولاية "أدي يامان"، تمكنت الفرق من إنقاذ المسنة رمزية بولاط (73 عاما) من تحت الأنقاض بعد 86 ساعة.

وفي ولاية "عثمانية"، أنقذت الفرق مراد بال أوغلو (26 عاما) من تحت الأنقاض بعد مرور 91 ساعة.

ونقلت فرق الإسعاف الناجين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.