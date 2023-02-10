هكذا يصنعون «المطاط»

مزارع تايلاندي يستخدم كيساً بلاستيكياً لجمع مادة «اللاتكس» الطبيعي من شجرة في مزرعة مطاط في مقاطعة سورات ثاني جنوب تايلاند، قبل أن يقوم على إعدادها وتحريكها في وعاء كبير ليمنع تخثرها، وتايلاند هي أكبر منتج للمطاط الطبيعي في العالم، حيث توفر ما يقرب من 40% من المخزونات العالمية، لكن الأسعار المتراجعة والقواعد الجديدة القادمة بشأن المطاط المستدام، تخلق صعوبات مالية لمزارعي المطاط، في عمل هو صعب بالفعل ويعاني المزارعون والعاملون فيه مشكلات كثيرة.