الكشف عن أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث

كشفت هيئة البريد الملكية البريطانية «رويال ميل»، أمس، عن أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث، الذي أصبح ملكاً بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان إن الطوابع ستُطرح للبيع اعتباراً من الرابع من أبريل المقبل، وقد وافق الملك على التصميم، «كما الحال مع جميع تصاميم الطوابع الجديدة».

والصورة الجديدة نسخة معدلة من صورة رسمها النحات مارتن جينينغز لحساب هيئة سك العملة الملكية، وتُظهر الصورة العاهل الجديد ينظر إلى اليسار على خلفية تراوح ألوانها من الأرغواني إلى الأخضر والكحلي، تبعاً لأنواع الطوابع المختلفة.

وستحل الطوابع الجديدة محل التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، والتي صممها النحات أرنولد ماتشين في ستينات القرن الماضي، وأصبحت «رمزاً أيقونياً للمملكة المتحدة في أنحاء العالم، إذ استُخدمت مليارات المرات».

مع ذلك ستظل الطوابع الحالية التي تحمل صورة الملكة الراحلة مطروحة للبيع وصالحة للاستخدام لتقليل الأثر البيئي للتغيير على رأس العرش. وقال المدير العام لـ«رويال ميل» سايمن تومسون: «في خاصية فريدة لا يُطبع على الطوابع البريطانية اسم بلد المنشأ، لأن صورة الملك كافية».

وبدأ التداول بالعملات المعدنية الأولى التي تحمل صورة تشارلز الثالث في ديسمبر الماضي.