17 يوماً حافلة بمزيد من المرح في القرية العالمية

تواصل القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إبهار ضيوفها بكل ما هو جديد ومميز، وهذه المرة من خلال دعوتها الآباء والأمهات لإحضار أطفالهم، والاستمتاع بفعاليات «مهرجان الصغار مع الرحالة»، الذي ينظّم تحت شعار «امرحوا في عالم من الألعاب»، خلال عطلة الربيع.

وسيحفل المهرجان بمغامرات وفعاليات ممتعة للجميع، وسيقدم ألعاباً لوحية مميزة، مثل أكبر لعبة لوحية في العالم (السلم والثعبان)، لدرجة أهّلتها لدخول غينيس للأرقام القياسية، ولعبة «سفينة القراصنة»، ولعبة «أربعة على التوالي»، ولعبة «ستاك إم» العملاقة لاختبار مهارات الرمي لدى الصغار. وستكون جميع هذه الألعاب متاحة مجاناً لضيوف القرية العالمية الصغار، وستمنح الفائزين فيها جوائز طوال فترة المهرجان من 10 إلى 26 الجاري.

ويشتهر «مهرجان الصغار مع الرحالة» بألعابه اللوحية الضخمة ذات الحجم العملاق، وستمتد نسخته الثامنة على مدار 17 يوماً من المرح الدائم للصغار وحتى الكبار الذين يحملون قلوب الشباب. وسيستمتع الحضور بعروض حية في «مسرح الصغار»، والرسم على الوجه المجاني، ولقاءات شخصياتهم المفضلة المشهورة. وتشمل العروض الحية عرض «أكتوناتس»، و«ﺑﻲ ﺟﻲ ﻣﺎﺳﻜﺲ»، و«تشوتا بيم»، وغيرها الكثير.