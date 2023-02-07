فتى امريكي في التاسعة يستعد لدخول الجامعة

انهى فتى يبلغ من العمر9 سنوات من ولاية بنسلفانيا الامريكية مرحلة التعليم الثانوية بنجاح ممهدا الطريق لنفسه للانضمام إلى الجامعة، ويجعل إنجاز ديفيد بالوغون المثير للإعجاب منه واحدًا من أصغرالأطفال الذين تخرجوا على الإطلاق في هذا السن من المرحلة الثانوية، استعدادا لدراسة علم الفيزياء الفلكية.

وقال والديه هنري ورونيا إن ابنهما كان "فضوليًا للغاية بشأن معرفة الأشياء" منذ صغره، الأمر الذي "أعده" للنجاح الأكاديمي.

وفي حديثه إلى Fox 43، أقر ديفيد بقدرته على إنجاز الكثير في المجال الذي يحبه، "أدركت أنني كنت قادرًا على التخرج في سن العاشرة أو التاسعة طالما بذلت جهدي، وبمساعدة أمي وأبي وبالطبع.

ويقول ديفيد أنه يريد الآن إلهام الآخرين لفعل الشيء نفسه، قائلاً إن هناك "فرصة لإظهار أنني لست الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك".



وقالت والدته أنه كان عليها أن تتبع معه أسلوبا مختلفا عن الأطفال الآخرين" إنه يبلغ من العمر تسع سنوات ولديه دماغ بقدرة على فهم الكثير من المفاهيم التي تتجاوز سنوات عمره وأحيانًا تتجاوز فهمي"، وسيتسلم ديفيد شهادته الثانوية في يونيو المقبل ليبدأ بعدها تعليمه الجامعي.