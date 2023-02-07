«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

أعلنت «غوغل» إطلاق الروبوت «بارد» للمحادثة الخاص بها ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن ايه آي» الناشئة الأميركية.

وأوضحت «غوغل»، أنّ البرنامج «سيستند إلى المعلومات الموجودة عبر الانترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية». وتختلف طريقة عمل «بارد» هذه عن تلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي»، إذ يعتمد الأخير على قاعدة بيانات لجمع معلوماته لا على الانترنت. وسيكون «بارد» تالياً أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك «غوغل».

وتهدف مرحلة الاختبار خصوصاً إلى «التأكد من أنّ إجابات بارد أصبحت على مستوى عالٍ من الجودة والأمان والتطابق مع المعلومات الفعلية».