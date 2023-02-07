دعوة من القرية العالمية للكبار والصغار.. للاستمتاع بالمجان بمغامرات وألعاب عملاقة

تواصل القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إبهار ضيوفها بكل ما هو جديد ومميز، وهذه المرة من خلال دعوتها للآباء والأمهات لإحضار أطفالهم والاستمتاع بفعاليات «مهرجان الصغار مع الرحالة» الذي ينظم تحت شعار «امرحوا في عالم من الألعاب» خلال عطلة الربيع.

وسيحفل المهرجان بمغامرات وفعاليات ممتعة للجميع، وسيقدم ألعاباً لوحية مميزة، مثل أكبر لعبة «السلم والثعبان» لوحية في العالم، كبيرة لدرجة أهّلتها لدخول غينيس للأرقام القياسية، ولعبة «سفينة القراصنة»، ولعبة «أربعة على التوالي»، ولعبة «ستاك إم» العملاقة لاختبار مهارات الرمي لدى الصغار. وستكون جميع هذه الألعاب متاحة مجاناً لضيوف القرية العالمية الصغار، وستمنح الفائزين فيها جوائز طوال فترة المهرجان من 10 إلى 26 الجاري.

ويشتهر «مهرجان الصغار مع الرحالة» بألعابه اللوحية الضخمة ذات الحجم العملاق، وستمتد نسخته الثامنة على مدار 17 يوماً من المرح الدائم للصغار وحتى الكبار الذين يحملون قلوب الشباب. وسيستمتع الحضور بعروض حية في «مسرح الصغار» والرسم على الوجه المجاني ولقاءات شخصياتهم المفضلة المشهورة. وتشمل العروض الحية عرض «أكتوناتس»، و«ﺑﻲ ﺟﻲ ﻣﺎﺳﻜﺲ»، و«تشوتا بيم»، وغيرها الكثير. وستنضم شخصيات الرحالة: وليف وزويا، وأوزكا، وآية، إلى المهرجان للقاء أصدقائهم من ضيوف القرية العالمية على خشبة المسرح وحتى في ممرات الوجهة.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية شون كورنيل: «يعود مهرجان الصغار مع الرحالة الذي يحظى بشعبية واسعة لدى ضيوف القرية العالمية من الأطفال والكبار بعد سبعة مواسم ناجحة، إذ سيقدم الحدث، على مدى 17 يوماً أنشطة ترفيهية ممتعة للضيوف من جميع الأعمار وتشمل ألعاباً لوحية عملاقة، وجوائز عديدة، وعروضاً مباشرة، ولقاءات مع شخصيات مفضلة لدى الجمهور بقيادة الرحالة: وليف وزويا وأوزكا وآية».

وتشمل العروض الحية عرض «أكتوناتس»، و«ﺑﻲ ﺟﻲ ﻣﺎﺳﻜﺲ»، و«تشوتا بيم»، وغيرها الكثير. وستنضم شخصيات الرحالة: وليف وزويا، وأوزكا، وآية إلى المهرجان للقاء أصدقائهم من ضيوف القرية العالمية على خشبة المسرح وحتى في ممرات الوجهة. وستكون جميع أنشطة وفعاليات المهرجان متضمّنة في سعر تذكرة دخول القرية العالمية.