«إشراقات إماراتية» بلمسات 25 فناناً

نظم المرسم الجامعي بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الشارقة تزامناً مع احتفالاتها بيوبيلها الفضي، المعرض الفني «إشراقات إماراتية»، الذي يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين الإماراتيين، لتقديم رؤيتهم التي تعبر عن الهوية الإماراتية.

وضم المعرض أعمال 25 فناناً من مدارس واتجاهات مختلفة، تنوعت بين الواقعية والتأثرية والتجريدية والتعبيرية، وباستخدام خامات فنية مختلفة ما بين الألوان الزيتية والإكريليك والمائية والرصاص، ما يبرز ثراء الحركة الفنية الإماراتية.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي، الذي افتتح المعرض، بجودة مستوى الأعمال التي عرضها الفنانون، معرباً عن شكره لهم لمشاركتهم جامعة الشارقة احتفالاتها باليوبيل الفضي.

من جانبها عبرت المهندسة الدكتورة سعاد الشامسي، وهي إحدى الفنانات المشاركات في «إشراقات إماراتية»، عن سعادتها بالمساهمة في المعرض. وأضافت «الفن رسالة سامية، وينبغي استخدامه لإفادة المجتمع وبناء صورة مشرفة عن الإمارات».

ويأتي المعرض كأحد الأنشطة الفنية التي ينظمها المرسم الجامعي على مدار العام الأكاديمي لاستقطاب الفنانين من مختلف المدارس، ليعرضوا أعمالهم الفنية للطلبة لتعريفهم بالاتجاهات المختلفة والمواد المستخدمة، ما يشجع الشباب على التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم من خلال المشاركة في المعارض والأنشطة الفنية.