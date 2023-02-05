مئات المصريين يشيعون شقيقين غرقا "بعد عتاب أخوي"

شارك المئات من أهالي مدينة فارسكور بمحافظة دمياط المصرية في تشييع شقيقين توفيا غرقاً في ظروف درامية.

ففي حادثة هزت قلوب ومشاعر أهالي المدينة توفي شقيقان في العقد الثاني من عمريهما بعد عتاب أخوي في الساعة الواحدة فجراً.

وكانت القصة المأساوية قد بدأت بلقاء الشقيقين فجراً ليتحادثا في أمر معين، ليقوم الأخ الأكبر رائد والذي يبلغ 21 عاما بمعاتبة شقيقه الأصغر حسن 17 عاما بسبب تصرفاته التي كان يشوبها بعض التهور رفقة أصدقائه.

لكن هذا العتاب تحول إلى كارثة عندما قرر حسن فجأة أن يقفز بشكل مفاجئ في الترعة من أعلى الجسر الذي كانا يقفان عليه، وليقرر شقيقه الأكبر على الفور القفز لإنقاذه ناسيا أنه لا يجيد السباحة فلقي الاثنان حتفهما غرقاً، حسب ما نقلته "العربية.نت" عن وسائل إعلام مصرية وشهود عيان.

وكان مركز شرطة مدينة فارسكور قد تلقى بلاغاً بغرق شابين هما حسن حسن جبريل ورائد حسن جبريل في مياه النيل بعد قفزهما من أعلى الكوبري.