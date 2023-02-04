أنباء عن "اختطاف" ممثلة عراقية في ليبيا.. وبغداد تؤكد متابعة الموضوع

أكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أنها تتابع مصير فتاة عراقية اختطفت في ليبيا قبل أيام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، قوله إن "الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختطفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي".

وذكر موقع "ليبيا المستقبل"، الخميس، أن "جهة مسلحة خطفت الممثلة والناشطة العراقية، داليا فرهود، من منزلها في ليبيا".

وقال إن داليا "تعرضت للاختطاف من منزلها في مدينة جنزور الليبية، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة".

وذكرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "عملية الاختطاف جاءت عقب تسجيل فرهود عدة صور وفيديوهات للإعلامية الليبية، غالية بوزعكوك (...) في حفل بدون وشاح (حجاب)".