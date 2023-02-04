كاتوفيتسه البولندية ..مدينة التماثيل الأثرية والعجائب المعمارية

تقع مدينة كاتوفيتسه في منطقة شيليزيا العليا التاريخية جنوب البلاد على نهري رافا وكلودنيتسه، وهي من أكبر المدن البولندية وأكثرها حيوية.

اشتهرت هذه المدينة بفضل صناعة تعدين الفحم، ما أدى إلى تطورها في مختلف المجالات المعمارية والاقتصادية والسياحية.

تزخر مدينة كاتوفيتسه بالكثير من المباني ذات الألوان الزاهية، والميادين المليئة بالتماثيل التي تعكس قصصاً معينة، والتي تجذب السياح إليها من كل حدب وصوب، والمتاحف التاريخية والمعارض الفنية، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات السياحية، والمطاعم المحلية والعالمية، والمجمّعات التجارية، والمراكز الترفيهية الحديثة، فضلاً عن طبيعتها الساحرة التي تتمثّل في المساحات الخضراء والحدائق الجميلة.

تعجّ هذه المدينة المزدهرة بكل ما يشجّع السياح على زيارتها والتعرّف إليها بكل تفاصيلها الأثرية والتاريخية المميّزة.

عرفت المدينة في القرن الـ19 بفضل الطفرة الصناعية لتعدين الفحم، وقد شهدت هذه الفترة بناء العديد من العجائب المعمارية والبيوت الفاخرة، وفي الوقت الحالي تعتبر كاتوفيتسه مركزاً تجارياً وثقافياً مهماً مع مشهد فني مزدهر.

وستقلع رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مدينة كاتوفيتسه في بولندا ابتداءً من 3 مارس من مطار إسطنبول الدولي. يبدأ سعر التذكرة من 3015 على الدرجة السياحية و9715 على درجة رجال الأعمال.

وتُسيّر الخطوط الجوية التركية ما يقارب 41 رحلة أسبوعياً من الإمارات العربية المتحدة: 10 رحلات أسبوعياً من مطار أبوظبي الدولي، و31 رحلة أسبوعياً من مطار دبي الدولي.

وتقدم Tour Istanbul خدمة مجانية لجميع المسافرين على متن خطوط Turkish Airlines، أو أي مسافر عبر إسطنبول لديه فترة ترانزيت من 6 إلى 24 ساعة، حيث تأخذهم بجولة في الأماكن التاريخية والمطاعم الجميلة، ويستمتع المسافر بجمال إسطنبول التاريخي والطبيعي بدلاً من الانتظار في المطار، ثم يتم إعادتهم إلى مطار إسطنبول.

كما يمكنهم خلال الجولة رؤية أهم المعالم التاريخية للمدينة التي شهدت حضارات كبرى في العالم، إضافة إلى العديد من الآثار الرائعة التي تركتها كل منها في التاريخ.

تعرف إلى أفضل المعالم والأماكن الأثرية في كاتوفيتسه:

قلعة أغروجينيتس

تعتبر قلعة أغروجينيتس إحدى أكبر وأجمل القلاع في بولندا، وهي أشهر قلعة في محمية درب أعشاش النسور المهيبة.

تبعد هذه القلعة نحو 50 دقيقة عن مدينة كاتوفيتسه، إلا أنها وجهة أساسية للكثير من السياح القادمين إلى هذه المدينة الخلابة.

يعود تاريخ تشييد قلعة أغروجينيتس إلى القرن الـ14 الميلادي.

متحف سيليزيا



افتتح هذا المتحف الذي يعد من أكبر متاحف بولندا في منجم الفحم السابق الذي توقف عن العمل عام 1999، بعد أن عمل 176 عاماً ونقل أكثر من 120 مليون طن من الفحم، حيث تم تحويل أربعة مستويات من الأنفاق تحت الأرض إلى معارض فنية تعرض الفن والتصوير والإثنوغرافيا وعلم الآثار.

نيكيشوفيز

بنيت المباني الفريدة من الطوب بين عامي 1908 و1918، وتضم 1000 شقة لتستوعب 8000 من عمال المناجم، وكانت معظم المباني تربط ببعضها بأروقة في الطابق الأرضي، وكان يضم هذا الحي متاجر ومركز شرطة ومخابز وحمام سباحة وفندقاً ومدرسة وكنيسة.

متحف تاريخ كاتوفيتسه

يحتوي المتحف على معرض دائم في شقتين تعودان لعائلات ثرية، كلتاهما مؤثثة بأثاث هذه الفترة مع المتعلقات الشخصية والأدوات المنزلية والمفروشات الأنيقة. وهناك معرض آخر يسلط الضوء على الجدول الزمني للمدينة منذ تأسيسها كمستوطنة متواضعة في القرن الـ12 إلى بناء المصانع المهيبة في القرن الـ19، كما يحتضن المتحف معرضاً فنياً يعرض أعمال الفنانين المحليين.