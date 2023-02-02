طفل هندي اذكى من أينشتاين.. وُلد بمعدل ذكاء 180 درجة

أبهر طفل هندي،«8 سنوات» العالم، بعد فوزه بجائزة مرموقة في الهند بمجال الابتكارات، ليس فقط لكونه مطور تطبيقات للهواتف الذكية، وإنما لأنه وُلد بمعدل ذكاء 180 درجة، أعلى من عالم الفيزياء الراحل، ألبرت أينشتاين.

ونشر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، صورة له مع الطفل، ريشي شيف براسانا، أثناء تسلمه جائزة «برادهان مانتري راشتريا بوراسكار» للابتكارات، وكتب معها على «تويتر»: «إن ريشي شيف براسانا متحمس لتطوير التطبيقات، كما أنه مهتم بالعلم بنفس القدر، إنني سعيد بلقائك اليوم»، بحسب موقع «سبوتنيك».

وريشي شيف براسانا، تلميذ من مدينة بنغالور الهندية، حاز الأسبوع الماضي على جائزة «برادهان مانتري راشتريا بال بوراسكار» للابتكارات، وهو العضو الأصغر سنا في منظمة «مينسا إنترناشونال»، وهي جمعية تضم الأشخاص أصحاب معدل الذكاء المرتفع، كما أنه «يوتيوبر» نشط، يقوم بنشر مقاطع فيديو تعليمية متعلقة بالعلوم على منصة «يوتيوب» للفيديوهات، وفقا لصحيفة «ذا إنديان إكسبريس» الهندية.

وطوّر ريشي 3 تطبيقات ذكية، هي «تطبيق اختبار الذكاء» للأطفال، و«دول العالم»، و«خط مساعدة كوفيد بنغالور»، كما أنه قام بتأليف كتابين، كما يخطط حاليا لاستكمال كتاب آخر سيتم إصداره في سلسلة.

ويؤكد والدا ريشي أن الإنجازات التي حققها نجلهما في سن مبكرة تشكل تحديا بالنسبة لهما، وأنه تم توجيههما لتشجيعه في كل ما يفعله، إذ قال والده براسانا كومار: «نحاول إشراكه والتأكد من أنه لن يحيد عن مساره».

واكتشف معلمو ريشي شيف براسانا عبقريته في مرحلة الحضانة، وعلموا أنه كان متقدما كثيرا في ذكائه على الكبار، من حيث فهمه ومهاراته في الاستيعاب والفهم.

ففي سن الثالثة، بدأ ريشي في الحديث عن النظام الشمسي والكواكب والكون، ووقتما كان الأطفال في فئته العمرية قد بدأوا للتو في تعلم الأبجدية والأرقام، طوّر اهتماما بالتكنولوجيا بواسطة العلم، ومع إتمامه سن الخامسة تعلم الترميز.