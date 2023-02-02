هل سينقرض الإنترنت خلال سنوات؟

توقع باحث هولندي، أن شبكة الإنترنت ستشهد انقراضا في المستقبل، منوها أنها تتجه إلى «نقطة اللاعودة»، ما يجعلها محكوم عليها بالانقراض في نهاية المطاف.

ونقلت «سبوتنيك» عن الأستاذ في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، إلى أن «حرية التعبير على الإنترنت ستصبح مشكلة كبيرة، وسيبتعد الناس عن الشبكة العالمية».

وتابع مبينا أن «مؤسسي الإنترنت تصوروا أن يكون المشروع شبكة لا مركزية يدعمها المواطن، لكننا خسرنا هذه الحرب بطريقة غير عادية، لأن الإنترنت في أيدي شركات التكنولوجيا التي لا تهتم كثيرا بحقوق الأفراد أو المجتمع ككل».

وبالنسبة للوفينك، فقد يحدث انقراض الإنترنت بسبب عدم توفر بعض الخدمات بشكل دائم، لينتهي الأمر إلى انخفاض الوصول أو حتى انقطاع الاتصال، متخيلا أن «البنية التحتية اللازمة للحفاظ على الإنترنت قد تستعصي أو لا تتوفر إلا عبر حلول باهظة يقدمها عمالقة التكنولوجيا، مثل أقمار الملياردير إيلون ماسك، على سبيل المثال».



ومن أسباب زوال الإنترنت، من وجهة نظر الخبير الهولندي، هو أن المستخدمين «العاديين» يدفعون في الوقت الحالي ثمنا باهظا بشكل متزايد لإدمانهم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات، مشددا أن هذا الثمن «نفسي» في المقام الأول.

وتابع موضحا: «لا يعاني الكثير من الشباب فقط من تشوه احترام الذات واضطرابات القلق، ولكن يتم أيضا الاستعانة بمصادر خارجية لتخريب بعض الوظائف الحيوية لأدمغتنا، ما يؤدي في النهاية إلى أن تصبح ذاكرتنا قصيرة المدى، ويصبح انتباهنا مشتتا بشكل متزايد وموجها بشكل خاص للغاية».