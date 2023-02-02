من جبال رأس الخيمة إلى القطبين.. تيما دريان تقترب من استكمال «التحدي»

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن المغامرة العربية التي تقيم في دولة الإمارات، تيما دريان، التي تدعم رحلتها الهيئة، أصبحت على مقربة خطوة واحدة من استكمال تحدي «إكسبلورر غراند سلام»، بعد نجاحها في استكمال رحلة استكشافية لمدة شهر في القطب الجنوبي.

ولإبراز ما تتمتع به الإمارة من مقومات مركزاً رائداً للمغامرات في المنطقة، تعاونت الهيئة مع تيما لإضفاء جمال الإمارة الطبيعي الخلاب وتضاريسها الصحراوية ومناطقها الجبلية الوعرة كأرض مثالية للتدريب للمرحلة قبل الأخيرة من التحدي، الذي فرضته على نفسها لاستكمال القمم السبع، وهي أعلى قمم في القارات السبع والتزلج للوصول إلى القطبين الشمالي والجنوبي. بدأت تيما، في تسلق الجبال عام 2016، وقضت معظم عطلات نهاية الأسبوع في استكشاف جبال رأس الخيمة، حيث وضعت نصب عينيها أن تصبح أول امرأة عربية تستكمل تحدي «إكسبلورر غراند سلام». وبالتعاون مع الهيئة، تمكنت تيما من أن تستكمل بنجاح رحلة استكشافية لشهر في القارة القطبية الجنوبية أواخر العام الماضي، إذ تسلقت جبل فينسون، وهي أعلى قمة في القارة على ارتفاع 4892 متراً قبل التزلج إلى القطب الجنوبي، وتتدرب حالياً على رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي في أبريل المقبل.

وتُكن تيما، التي تفتخر بأنها من الداعمين للحفاظ على البيئة وتبني الاستدامة، احتراماً للبيئة الطبيعية، ولذا تدعم استراتيجية «السياحة المتوازنة» في رأس الخيمة، من خلال ضمان أن الشيء الوحيد الذي تتركه وراءها خلال دوراتها التدريبية وبعثاتها الاستكشافية هو آثار الأقدام.