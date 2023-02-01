أم تتنكر بزي طالبة لتساعد ابنتها في أمر غريب

ألقت الشرطة الاميريكة القبض على امرأة " 33 عامًا"، تسللت إلى مدرسة ثانوية بثياب طالبة لكي تشارك ابنتها في عراك تخوضه ابنتها، في مدرسة أرلينغتون الثانوية في ولاية نيويورك، الولايات المتحدة.

وتم القبض على فاليري ألبيلو بعد القتال العنيف الذي تم تسجيله على كاميرات الفيديو الخاصة بالمدرسة، وقالت الشرطة أنه بالفيديو يمكن يمكن سماع الأم التي ترتدي كانت ترتدي سترة زرقاء وهي تساعد ابنتها على الضرب في العراك.

ووفقا لمحطة سي بي اس فأن حجم المرأة وثيابها المتشابهة مع زي المدرسة سمحا لها بالتسلل بين مجموعة كبيرة من الطلاب الذين كانوا يدخلون المبنى.

ووجهت للمرأة تهمة التعدي الجنائي من الدرجة الثالثة وتعريض رفاهية الطفل للخطر (وكلاهما جنح)

وفي حادثة مشابهة ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا قامت باستخدام شهادة ميلاد مزورة للتسجيل في مدرسة ثانوية محلية، وحضور الدروس مع طلاب مراهقين قبل أن يكشف أمرها بعد أربعة أيام فقط.

وقالت إدارة شرطة نيو برونزويك في بيان صحافي صدر بعد اعتقال المرأة يوم الثلاثاء إن المرأة، التي تم تحديدها على أنها هييجونغ شين ، 29 عامًا ، تواجه تهمة واحدة من الدرجة الثالثة لتقديمها وثيقة حكومية مزيفة بقصد التحقق من العمر أو الهوية. واتهمت شين بتقديم شهادة ميلاد مزورة لمجلس التعليم في نيو برونزويك في محاولة لحضور فصول ثانوية عامة "كطالب حدث" ، وفقا لقسم الشرطة.

وذكرت شبكة "سي بي إس" نيويورك أن الإدارة في مدرسة نيو برونزويك الثانوية عممت رسالة تشرح اعتقال شين والتهم الموجهة إليها، والتي تضمنت أيضًا صورتها، مضيفة أنها حضرت دروسًا مع طلاب آخرين لمدة أربعة أيام فقط.

وقال طالب لشبكة "سي بي إس" نيويورك إن شين أرسلت رسائل نصية إلى العديد من زملائه تطلب منهم الخروج"(للتسكع)".

وأبدت والدة أحد الطلاب قلقها بشأن تمكن المرأة من التسجيل وحضور الفصول بنجاح دون أن يدرك الموظفون والأمن سنها. وأثناء إجراء تحقيق الشرطة، ورد أن مدير المدرسة قال إن المسؤولين سيراجعون عملية تسجيلهم ويحددون طرقًا للتعرف بشكل أفضل على المستندات المزيفة في المستقبل، وفقًا للمحطة.

ولم توضح الشرطة أسباب قيام المرأة بهذا الفعل الغريب، وإن كان من نوايا إجرامية متعلقة بالمخدرات على سبيل المثال.