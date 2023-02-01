تفاصيل جديدة ..عن مقتل الطالب السعودي في أميركا

كشفت خال المبتعث السعودي الوليد بن عبد الله الغريبي، تفاصيل جديدة عن مقتله على ايد امرأة أمريكية، وكيف استدرجته المتهمة لتنفيذ جريمتها في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضي.

وقال خال الضحية، محمد بن عبد الله الغريبي، في حديثه لصحيفة "سبق"، أمس، إن "الوليد لفظ أنفاسه الأخيرة ثمنا لشهامته وطيبته وحبه لتقديم المساعدة للآخرين ولجارته التي طلبت المساعدة، فقتل على يديها في مبنى سكنه بغرض سرقته والقاتلة تبلغ من العمر 19 عاما وقدمت للسكن في المبنى الذي يسكن فيه الوليد، لتسكن في إحدى الغرف لمدة 18 يوما فقط".

وأضاف "في يوم الإثنين 23 يناير جاءت القاتلة لغرفة الوليد وأخبرته بأنها تريد الرحيل، وطلبت منه الصعود معها لغرفتها في الدور الثالث، لحمل حقيبتها وإنزالها للسيارة بالأسفل، فذهب معها للدور الثالث، وعند وصوله قرب غرفتها طعنته بسكين في عنقه عدة طعنات، ثم سحبته وأغلقت عليه دورة المياه المشتركة".

وأضاف "القاتلة سرقت غرفة الوليد وهربت ببعض حاجياته الثمينة الخفيفةومما زاد من الأسى والحزن في مقتل ابن اختي الوليد أنه مبتعث ولم يعد منذ سنتين للسعودية وكانت الأم والأسرة ينتظرون عودته بكل شغف بعد تخرجه، إذ لم يتبق على تخرجه سوى 3 أشهر".