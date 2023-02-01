بريطاني يخسر تعويضا بـ2.7 مليون دولار بسبب فيديو على "فيس بوك"

رفضت محكمة بريطانية طلب تعويض تقدم به طاهٍ للحصول على 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار)، بعدما ادعى أنه تعرض لإصابة عمل.

وجاء رفض المحكمة بعد أن شاهدت مقطع فيديو للطاهي على شبكة "فيسبوك" وهو يمارس رياضة التجديف، رغم أنه ادعى معاناته من ألم لا يطاق على إثر الإصابة المزعومة.

وقال فيرينك سومجي الذي يعمل في مطار هيثرو بلندن، في شكواه، إنه بالكاد أصبح قادرا على المشي بعد إجهاد ظهره وهو يرفع صينية سمك في المطعم الذي يعمل فيه

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، إلى أن الرجل البالغ من العمر 49 عامًا ادعى في المحكمة أنه اضطر لاستخدام عصا أو عكازين أحيانا للمشي وأجبر على قضاء ما يصل إلى 18 ساعة في اليوم مستلقيًا.

ورفع سومجي دعوى قضائية ضد صاحب العمل وهي شركة "جيت جورميه يو كيه ليمتد"، التي تعمل في مجال تقديم الطعام بالمطار، للتعويض عن الإصابة وخسارة حياته المهنية

,وذكرت الصحيفة: "أن سومجي يواجه الآن فاتورة قانونية بقيمة 75 ألف جنيه (90 ألف دولار) بعد قرار المحكمة إلغاء القضية عندما شوهدت صور له على موقع التواصل الاجتماعي".

ولفتت الصحيفة إلى أن سومجي شوهد أيضًا وهو يصطاد ويجدف ويحمل أطفاله على كتفيه ويرمي عصا لكلبه "بقوة"، مضيفة أن كاميرات الفيديو أظهرته وهو يسير دون مساعدة، ويملأ سيارته بالبنزين ويتسوق دون "أي صعوبة ملحوظة".