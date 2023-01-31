أهمية الألياف الطبيعية في وجبات الأطفال

الألياف الطبيعية تساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي وتتحكم في مستويات سكر الدم وتقلل الكوليسترول وتنظم حركة الأمعاء، بحسب دراسة لجمعية صحة الطفل في مقاطعة أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتقول الباحثة ستيفاني دي فيجليا بيك المتخصصة في مجال التغذية في مركز كوهين الطبي لطب الأطفال في نيويورك: "لقد وجدنا تحسنا في سبل علاج بعض الأمراض مثل السكرى من خلال انخفاض مستويات السكر في الدم، عند تناول كمية كافية من الألياف الطبيعية".

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "احتواء الوجبة على كمية إضافية من الألياف يعطي شعورا بالشبع، مما يساعد في علاج مشكلات زيادة الوزن"، وأوضحت أن "الطفل الجائع سوف يستمر في تناول الطعام، وبالتالي فإن الوجبة الغذائية الغنية بالألياف سوف تؤدي إلى انتهاء فترة النهم بشكل أسرع".

وأشارت دراسة حديثة نشرتها الدورية العلمية "بي إم سي لطب الأطفال" إلى أن معظم الأطفال في الولايات المتحدة لا يحصلون على كفايتهم من الألياف في وجباتهم الغذائية.

وبحسب جمعية صحة الطفل في أورانج كاونتي، يتعين أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام واحد وثلاثة أعوام على 14 غراما من الألياف يوميا، ويحتاج الأطفال ما بين 4 إلى 8 سنوات إلى 16 إلى 20 جراما من الألياف، والأطفال من تسع إلى 13 عاما يحتاجون ألى ما بين 22 إلى 25 جراما، في حين يحتاج الأطفال من 14 إلى 18 عاما إلى ما بين 25 إلى 31 جراما من الألياف يوميا.

وتقر ستيفاني بيك بصعوبة تحديد كمية الألياف التي تحتوي عليها الوجبات اعتمادا على المواصفات المدونة على العبوات الغذائية، ولكنها توضح أن الألياف الطبيعية تتوافر في الفواكه والخضروات والحبوب بشكل عام، وتتواجد بصفة خاصة في بعض أنواع الحبوب مثل العدس والفاصوليا والأرز البني والفوشار، وبعض الخضروات مثل البروكلي والأفوكادو، وبعض الفواكه مثل البرتقال والكمثري والموز والتفاح.