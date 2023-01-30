شركة طبية تصنع شريحة تزرع في الدماغ لمعالجة الاكتئاب.. وتجربها في رأس رجل أمريكي

أعلنت شركة تقنية طبية تحمل اسم Inner Cosmos عن منتجها الجديد الذي يحمل اسم “الحبة الرقمية”، وهو منتج يستخدم الشرائح الإلكترونية والإشارات الكهربائية ليقوم بعلاج الاكتئاب بشكل عالي الفعالية وفق الشركة.

كانت الشركة قد زرعت الشريحة في دماغ رجل أمريكي كتجربة أولية، ومن المخطط أن تبقى الشريحة مزروعة في دماغه طوال عام كامل. والآن من المخطط أن تبدأ جولة التجارب السريرية الرسمية في الشهر القادم لاختبار الشريحة وفعاليتها والتأثيرات الجانبية الممكنة لها.

وتتكون “الحبة الرقمية” من جزئيين أساسيين، فالجزء الأول هو الشريحة الإلكترونية والتي يخرج منها العديد من نقاط التلامس المصممة لتوضع على القشرة الدماغية، ويحتاج هذا الجزء إلى الزرع قرب الدماغ وداخل الجمجمة. فيما يعد الجزء الثاني هو أداة التحكم والتزويد بالطاقة ويتم وضعه على فروة الرأس بين الشعر بحيث يكون قريباً من الشريحة الداخلية.

وتقوم فكرة الشريحة على إرسال الإشارات الكهربائية إلى منطقة من القشرة الدماغية مسؤولة عن التحكم العام والتنقل بين العمليات والتخطيط والذاكرة. ويعتقد أن تحفيز هذه المنطقة من الدماغ فعالة في مكافحة الاكتئاب والحد من تأثيراته. وتعمل الشريحة على إرسال الإشارات المحفزة بشكل دوري وكل 15 دقيقة.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن 5% من البالغين في العالم يعانون من الاكتئاب، أو ما يقدر بحوالي 280 مليون شخص. وبينما توجد العديد من الأدوية والخيارات المتاحة للتعامل مع المرض حالياً، فهي كثيراً ما تمتلك آثاراً جانبية سيئة أو تأثيرات غير متوقعة تجعل البحث عن بدائل مثل الشريحة الجديدة فكرة مغرية.

يذكر أن هذه الشريحة الدماغية ليست الأولى في مجال التقنية الطبية. بل تعمل العديد من الشركات على تقنيات مشابهة للعديد من الغايات التي عادة ما تتضمن المساعدة في الحركة أو استعادة الحواس، أو تقديم واجهة حاسوبية للدماغ كما تخطط شركة Neuralink التي أسسها إيلون ماسك منذ سنوات.