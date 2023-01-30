وزيرة مصرية سابقة: ابني "سمع أصواتاً غريبة" أمرته بقتل زميليه في العمل

قالت وزيرة مصرية سابقة إن ابنها المتهم بقتل شخصين في الولايات المتحدة كان يعاني من "مرض نفسي" عند ارتكابه الواقعة، وأن " أصواتًا غريبة كان يسمعها أمرته بالقتل".

وجاءت تصريحات وزيرة الهجرة المصرية السابقة، نبيلة مكرم، لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس" المصرية، امس.

وهي أول تصريحات تلفزيونية للمسؤولة السابقة منذ القبض على ابنها واتهامه بقتل اثنين من زملائه في العمل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وقالت مكرم إن "أصواتًا أمرته" بقتل زميليه في العمل في أبريل الماضي.

وأشارت مكرم إلى أن ابنها سبق أن تم تشخصيه بالإصابة بمرض الفصام أو الشيزوفرنيا، وذكرت أن أحد أعراضه هو "سماع تلك الأصوات".

ومضت قائلة إن ابنها في الوقت الذي قتل فيه زميليه كان قد "قرر وقف تناول الأدوية النفسية، فحدثت انتكاسة كبيرة.. ولم يكن فاهم أو مدرك، كان مسلوب الإرادة".

وكانت نبيلة مكرم تشغل منصبها منذ سبتمبر 2015، قبل أن يتم استبدالها في تعديل وزاري في أغسطس الماضي.