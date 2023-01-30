دعوى من «30 مليون صديق».. بعد دهس قطار قطة

اندلع نقاش حاد حول حقوق الحيوان في فرنسا، بعد أن دهس قطار قطة أليفة. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إنه صُدم جراء الطريقة التي تعاملت بها شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) مع قضية القطة التي نفقت في الحادث.

وكانت صاحبة القطة وابنتها تحملانها في حقيبة في الثاني من الشهر الجاري بمحطة في باريس، عندما هربت من الحقيبة، واختفت تحت قطار. وبعد التفاوض مع الموظفين لـ20 دقيقة، غادر القطار. وأخبر موظفون الأم وابنتها أنه كان يجب إبقاء القطة مقيدة، ولم تكن مشكلتهم. ورفعت جماعة حقوق الحيوان «30 مليون داميز»، التي تترجم إلى 30 مليون صديق، دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بسبب «سوء المعاملة الخطرة، والقسوة التي أدت إلى نفوق الحيوان».