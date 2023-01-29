«فيفا ماجنتا» لون عام 2023.. في البيت

أعلنت «بانتون»، المؤسسة الرائدة في مطابقة الألوان، عن لون «فيفا ماجنتا» باعتباره لون عام 2023، حيث يعبر هذا اللون عن روح العصر الثقافي الحالي. ووصفت مؤسسة بانتون لون فيفا ماجنتا الذي يعد من درجات اللون الأحمر بأنه يعبر عن الشجاعة والقوة والحيوية، حيث يحتضن التحول المجتمعي نحو الشجاعة وخوض التجارب الجديدة. ويعد اختيار «بانتون» لهذه الألوان الزاهية بمثابة تعبير عن عام مشرق وسعيد يمكن أن يبدأ في المنزل. وسواء كنت تبحث عن إضافة مجموعة جديدة من الألوان إلى مخطط ألوان موجود بالفعل، أو وضع خلفية نابضة بالحياة لإحدى غرف منزلك، يشارك المصممون في «إنتيريرز» مجموعة من النصائح حول دمج اللون الوردي الداكن في الديكور لتعزيز النشاط والمرح في أجواء المنزل. وتقدم «إنتيريرز»، متاجر الأثاث الفاخر الرائدة في دولة الإمارات، تشكيلة جذابة من العناصر التي تضم لون بانتون لهذا العام.

1. الاستخدام مع ألوان محايدة

يكمل لون «فيفا ماجنتا» المتجذر في الطبيعة، الألوان الترابية مثل البيج الشاحب والكاكي والرمادي الرملي. ويمكن لأصحاب المنازل استخدام هذه الدرجات المحايدة كأساس قبل إضافة لمسة من لون «فيفا ماجنتا» لخلق مظهر جريء ومتناسق. ويمكن القيام بذلك عن طريق لوحة نابضة بالحياة أو باستخدام الزهور التي يمكن أن تعزز جمال مساحة معيشة تحتوي على قطع أثاث بلون محايد.

2. زهور الفاوانيا في مزهرية زجاجية

تضيف زهور الفاوانيا الاصطناعية هذه لمسة مميزة إلى أي مساحة، حيث جرى تصنيعها يدوياً من أجود المواد الخام. وتبدو الأزهار وكأنها حقيقية مثل زهور الفاوانيا الموجودة في الطبيعة. وتسهم المزهرية الزجاجية البراقة في تسليط الضوء على اللون الرائع للزهور.

3. زهور البروتيا في مزهرية زجاجية

على غرار لون بانتون لهذا العام «فيفا ماجنتا»، تعد زهور البروتيا رمزاً للتغيير والتحول. وتمنح هذه الزهور شعوراً بالطاقة الإيجابية والتفاؤل، وترتقي بمساحات المعيشة.

4. لوحات الورود

مع استخدام اللوحات القماشية الأنيقة مثبتة في إطار باللون الفضي الدافئ مع ظهر من الساتان، وتضم مجموعة رائعة من الورود التي تضيف لمسة من الألوان والفن إلى أجواء أي غرفة. تتناسب هذه اللوحات الغنية بلون «فيفا ماجنتا» مع لون أي غرفة.

5. الارتقاء بأجواء مساحة المعيشة

يمكن للأشخاص الذين يتطلعون إلى تعزيز روح المغامرة والجرأة في منازلهم، اختيار قطعة أثاث أو ديكور تجسد لون «فيفا ماجنتا». وقد تكون هذه القطعة مقعداً أو أريكة للاسترخاء تضيف شخصية وأناقة إلى بقية مكونات غرفة المعيشة، وتترك انطباعاً يدوم طويلاً.

6. أريكة INDY SOFA BED - FAMA

تعد أريكة Indy ابتكاراً عالمياً، حيث تقدم العديد من أوضاع الاستخدام، من وضع التحول إلى سرير إلى وضع الأريكة المريحة، وكل ذلك دون الحاجة إلى النهوض. وتتميز هذه الأريكة الفريدة من نوعها بلمسات من اللون الأرجواني الناعم، وتضفي طابعاً عملياً ولوناً مميزاً على أجواء أي منزل معاصر.

7. كرسي MONDRIAN RECLINER – FAMA

يتميز مقعد Mondrian بخفة وزنه، كما أنه يمكن أن يتكيف بصورة مريحة مع شكل الجسم عند الاتكاء، ما يوفر مستويات مثالية من الراحة. ويضيف هذا الكرسي ذو الذراعين والذي يأتي بلون أحمر مدهش، المزيد من الجرأة إلى أجواء غرفة المعيشة أو غرفة الدراسة العصرية.