جلسة رسم في «إنفينيتي دي لوميير» بدبي

أعلن «إنفينيتي دي لوميير»، أكبر متحف تفاعلي رقمي في المنطقة، عن تعاونه مع شركة «وي لاف آرت» لإطلاق أول تجربة للرسم خماسي الأبعاد في دولة الإمارات باستخدام طلاء مضيء في الظلام يوم الثلاثاء 31 يناير، احتفالاً باليوم العالمي للفن الملهم.

وتُقام التجربة المميزة بين الساعة 7 مساءً و10 ليلاً في طابق الميزانين من معرض إنفينيتي دي لوميير للفنون الرقمية المميز على مستوى الشرق الأوسط، وتستقبل الضيوف فوق سن الـ16 عاماً . وتحفز التجربة المواهب الإبداعية للحضور وحواسهم المرهفة، فتقدم أجواءً مميزة تترافق مع موسيقى هادئة وأضواء خافتة تبرز الألوان المضيئة على أطراف فرشة الرسم، ما يتيح للضيوف أجواءً مثالية للاسترخاء واستعادة نشاطهم وقضاء أمتع الأوقات، سواء كانوا لوحدهم أو مع أحبائهم. وتُعد الفعالية أول تجربة رسم بالألوان المضيئة في دولة الإمارات، وتُقام بإلهامٍ من أسلوب الفنان بول كلي، وتحت إشراف مدرب خبير من «وي لاف آرت». ويحصل كل مشترك على قماش رسم بحجم 40x50 سم يتضمن مشهداً خلاباً لأفق دبي، حيث يمكن للمشتركين إضاءته بألوانهم المميزة والفريدة.