دبي الخيار الأمثل لـ «ليالي العمر» والاحتفال بالمناسبات السعيدة

تماشياً مع الجهود الرامية لتعزيز جاذبية دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، تواصل دبي استقطاب أعداد كبيرة من الراغبين حول العالم في إقامة حفلات زفافهم أو الاحتفال بمناسباتهم والاجتماعية، إذ باتت المدينة تحظى بشهرة كبيرة في أوساط منظمي الفعاليات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية ومرافق عالمية تتناسب مع مختلف المجالات، إلى جانب ما تستضيفه على مدار العام من فعاليات إقليمية ودولية متنوعة، تستقطب معها الآلاف من الضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم.

وتمتلك دبي مجموعة متنوعة من الوجهات المتميزة، والمطاعم الراقية، والفنادق العالمية، التي تقدم لروادها مجموعة متنوعة من الخيارات والباقات والعروض التي تتناسب مع مختلف الإمكانات، لتضمن للراغبين في إقامة حفلات الزفاف والضيوف والزوار من كل دول العالم قضاء أوقات لا تنسى، والاستمتاع بوجهات دبي ومرافقها العالمية. وضمن الجهود المبذولة لجعل دبي مركزاً دولياً للخبراء والشركات العاملة في مجال تنظيم الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية، نظمت دبي ملتقى الزفاف العالمي في يناير الجاري، والذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين ضمن القطاع من شتى أنحاء العالم، الذين التقوا لمناقشة مستقبل صناعة الفعاليات، وقدموا ابتكاراتهم في ضوء التطور التقني والابداعي المستمر في هذا المجال.

مقومات استثنائية

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية والرعاية التجارية لدائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسساتها، ليلى محمد سهيل: «تتمتع دبي بمقومات عالمية تجعلها وجهة مفضلة لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات، إذ تستقطب المدينة الملايين من حول العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أصبحت المدينة الخيار الأمثل للأشخاص الراغبين في إقامة حفلات زفافهم، أو الاحتفال بمناسباتهم وقضاء أوقات مميزة، كما تتيح لزوارها فرصة الاستمتاع بباقة واسعة من الفعاليات، والأنشطة الترفيهية والثقافية، وتجارب تناول الطعام والتسوق».

وأضافت: «يعكس ملتقى الزفاف العالمي في دبي Global Wedding Excellence، وهو أحد الفعاليات العالمية الرئيسة المتخصصة في مجال حفلات الزفاف، أهمية ومكانة دبي في هذا القطاع، وما تقدمه الإمارة من خدمات وعروض استثنائية. كما أسهمت المراكز المتقدمة التي حصلت عليها دبي، والتقدير العالمي لإنجازاتها، وفي مقدمتها لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين حسب تريب (أدفايزر) لعامين متتاليين، في تأكيد موقعها ضمن هذا القطاع، وهو ما كان ليتحقق من دون الشراكة والتعاون المتواصل الذي تحرص دبي على تدعيمه مع كل الجهات المعنية والشركاء حول العالم، بمن فيهم منظمو الفعاليات وحفلات الزفاف، لزيادة جاذبيتها كوجهة مثالية لحفلات الزفاف، وغيرها من المناسبات المميزة». ونجحت الدورة الخامسة من ملتقى الزفاف العالمي في دبي في استقطاب مجموعة واسعة من خبراء السياحة وإدارة الوجهات، ومنظمي الفعاليات وحفلات الزفاف، إضافة إلى الشركات المتخصصة في تقديم خدماتها في هذا المجال، وأتاحت الفعالية السنوية الرائدة فرصة لمختلف الخبراء ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، والمختصين في هذه القطاعات للتواصل وتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات، وتقديم تجارب استثنائية للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية. وجذب الملتقى 70 شخصية من كبار منظمي حفلات الزفاف والخبراء والشركات العاملة في أهم الأسواق الرئيسة، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند والمملكة المتحدة ورابطة الدول المستقلة، وشهد مشاركة 11 مجموعة فندقية تحتضنها الإمارة، بما فيها من وجهات فريدة، إلى جانب 12 من الموردين ومزودي الخدمات في قطاع حفلات الزفاف. وسلطت الفعالية الضوء على مواقع تنظيم حفلات الزفاف، وخيارات الطعام التي توفرها دبي، إذ أبرزت مطاعم مرموقة حاصلة على نجمة ميشلان، مثل مطعم هاكسان، قدراتها في مجال استضافة حفلات الزفاف.

وجهات مميزة

وترحب دبي بالأزواج الراغبين في الاحتفال بمناسباتهم في مرافقها ذات الإطلالات المميزة على أشهر معالم للمدينة، بما فيها برج خليفة، وبرواز دبي، ومتحف المستقبل، وعين دبي، وتقدم لهم باقة من الفنادق الفاخرة والمنتجعات. وتتنوع المرافق المثالية لاستضافة الحفلات في دبي، بدءاً من وجهات دبي الشهيرة، مروراً بالشواطئ ذات الرمال الذهبية والحدائق الرائعة، وصولاً إلى الجبال الشاهقة والكثبان الرملية.

وتضم دبي 794 فندقاً فاخراً، تقدم أعلى مستويات الخدمة والضيافة العربية الأصيلة، ما يتيح تجارب إقامة استثنائية للضيوف. وتضم هذه القائمة مجموعة من الفنادق الأكثر رُقيّاً في العالم، بما فيها فندق أتلانتس النخلة، وسيزر بالاس، وبولغري، وفنادق الريتز-كارلتون، وفنادق ومنتجعات ون آند أونلي، وغيرها. وتوفر العديد من فنادق ووجهات الإمارة الخدمات التي يقدمها منظمو حفلات زفاف المحترفون، ما يسمح للأزواج والضيوف بتصميم تجاربهم الخاصة مع وجود مجموعة من الخبراء في قطاع الفعاليات، وحفلات الزفاف في دبي. وتتميز دبي بتنوع خيارات المأكولات المناسبة لحفلات الزفاف، إذ تعد مركزاً عالمياً للمأكولات وفنون الطهي التي تناسب ثقافات أكثر من 200 جنسية، كما أشادت مجموعة ميشلان بتجارب الطعام التي توفرها دبي، وأطلقت دليلها بالإمارة العصرية في يونيو الماضي، ما أسهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة رائدة لسياحة الطعام. وشملت النسخة الافتتاحية من الدليل 69 مطعماً، تضمنت 14 مطعماً حائزاً جائزة بيب جورماند، وجائزة أفضل مطعم يقدم وجبات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

موقع استراتيجي

تمتاز دبي بموقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، كما تعدّ واحدة من أبرز المدن العالمية التي تقدم شبكة خطوط جوية واسعة، ما يتيح للمسافرين التنقّل منها لأي مكان حول العالم في أقل من ثماني ساعات. كما تتميز بسهولة زيارتها، بفضل الإجراءات الميسرة والتأشيرات المباشرة ومتطلبات الدخول، ما يمثّل عامل جذب إضافياً للأزواج الراغبين في الاحتفال بزفافهم في دبي.

من جانبها، قالت مؤسسة سماشينج ذا جلاس (المملكة المتحدة)، كارين سينامون: «تتميز دبي بالحيوية والتطور الدائم والتنوع الثقافي، وبامتلاكها الكثير من المزايا التي تجعلها وجهة مثالية لاستضافة حفلات الزفاف الفاخرة في الصالات الداخلية أو في الهواء الطلق».

بينما أكدت مؤسسة شركتي بيوند ويدينجز وجايدز فور برايدز (المملكة المتحدة)، آليسون هارجريفز، أن «ملتقى الزفاف العالمي استطاع جمع كل المعارف المتعلقة بقطاع الزفاف في منصة واحدة. وتمثل ميزة الطقس المعتدل خلال هذا الوقت من السنة عامل جذب إضافياً للمقبلين على إقامة حفلات الزفاف، ومنظمي حفلات الزفاف القادمين من المملكة المتحدة».

بينما قال المدير الإداري لشركة ووندر تنت المحدودة (الإمارات)، أنطون سيمينوف، إن «ملتقى الزفاف العالمي يمثل إحدى الفعاليات الرئيسة التي تسهم بلا شك في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة حفلات الزفاف، ويسرنا تقديم منشآت متميزة مبتكرة، تغير مفهوم صالة الزفاف إلى عمل فني متكامل مزوّد بعدد من المزايا الفريدة والتقنيات الرائدة». من جهتها، وصفت مؤسسة شركة يولو انترتينمنت آند ويدينجز (الهند)، جويتا هيمديف، دبي بأنها «تشكل مركزاً عالمياً للتواصل مع خبراء قطاع الفعاليات والحفلات، وبصفتنا أحد المنظمين لحفلات الزفاف أهمية، ندرك مكانة دبي الرائدة في هذا المجال، لاسيما تميز المدينة بأفضل الوجهات ووسائل الترفيه».

أما مؤسسة شركة بيزيبي إيفنتس (نيجيريا) بيسي سوتوندي، فأشارت إلى أن دبي تتمتع بسمعة عالمية في مجال السياحة والسفر، واستقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية والحفلات والأعراس، وأصبحت وجهة مختارة لعدد كبير من النيجيريين، سواء للزيارة أو إقامة حفلات الزفاف والفعاليات المتنوعة، بفضل ما تمتلكه من مزايا استثنائية ومرافق عالمية.

من جانبه، قال مدير المبيعات في منتجعات أتلانتس دبي (الإمارات)، إيان رينتون: «نتطلع دائماً لتعزيز خدمات حفلات الزفاف لكل من أتلانتس النخلة ومنتجع رويال أتلانتس. كما يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه لتوفير خدمات رفيعة المستوى في منشآتنا السياحية».

• تتنوع المرافق المثالية لاستضافة الحفلات في دبي، بدءاً من وجهاتها الشهيرة، مروراً بالشواطئ ذات الرمال الذهبية والحدائق الرائعة، وصولاً إلى الجبال الشاهقة والكثبان الرملية.

• 794 فندقاً فاخراً تقدم أعلى مستويات الخدمة والضيافة العربية الأصيلة في دبي.

ليلى سهيل:

• «ملتقى الزفاف العالمي يبرز أهمية ومكانة دبي في هذا القطاع وما تقدمه الإمارة من خدمات وعروض استثنائية».

ترسيخ مكانة

استقبلت دبي بين شهري يناير ونوفمبر 2022 نحو 12.82 مليون زائر دولي، ما يعكس الثقة العالمية التي اكتسبتها دبي كوجهة جذابة وآمنة للسفر. وفي ظل الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد والقطاعات السياحية، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التعاون الوثيق مع شبكة الشركاء المحليين والعالميين، ومنظمي حفلات الزفاف، ومزودي الخدمات، لترسيخ مكانة دبي في صدارة وجهات استضافة حفلات الزفاف والمناسبات.