جدل ساخن في مصر حول توجه لـ "صناعة اللحوم" لتوفيرها للناس

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد الحديث عن استزراع اللحوم للتغلب على ارتفاع أسعارها الملحوظ والذي تشهده الأسواق حالياً، حيث لم تعد متوفرة لكثير من الطبقات الفقيرة.

وقوبل الموضوع بتساؤلات كثيرة ممزوجة بحس الفكاهة من رواد السوشيال ميديا، حول كيفية زراعتها، وهل ستكون اللحوم المزروعة نفس المذبوحة التي يتناولها الجمهور أم لا؟

وردا على التساؤلات الكثيرة والمحيرة، أوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بـ"جامعة عين شمس" أن ما هم بصدده هو عملية استزراع للحوم وليس زراعة كما اعتقد البعض، لافتاً إلى أن عددا من الدول كسنغافورة وأميركا وهولندا وإسرائيل ومؤخراً قطر تصنع اللحوم في المختبرات بالفعل حاليا.

وأشار حسب "العربية.نت" إلى أن مرحلة إنتاج قطع اللحوم فكرة مبنية على الخلايا الجذعية، وهي موجودة في كافة الكائنات الحية، موضحاً أن "استزراع اللحوم يتم عن طريق أخذ مجموعة من الخلايا الجذعية من المرحلة الجنينية بتقنية معينة وبعد ذلك تحويلها إلى خلايا الجين، ويأخذ جزء منها ويطبق عليها ما يسمى بعملية الإنماء لتكوين تريليونات الخلايا".

ولفت جلال إلى أن "تلك الخلايا سوف يجرى لها عملية تخصصية ويتم وضعها في المفاعل الحيوي، ثم يجرى لها تكاثر لتكوين الأنسجة وبعد ذلك نقوم بتجميع كل الأنسجة بإحدى التقنيات التي تساعد على هذا الأمر التي ينتج من خلالها قطعة اللحم".