طرق التخلص من متلازمة الأكل الليلي

هل كنت تستيقظ بين نومك لتأكل؟ هل تجد صعوبة في النوم وتشعر أن الأكل فقط هو الذي سيساعدك على النوم بشكل أفضل؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تكون مصاباً بـ "NES"، "متلازمة الأكل الليلي"، وذلك كما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث".

وأضاف الموقع الطبي أن الأشخاص المصابون بمتلازمة الأكل الليلي يستيقظون ليلاً لتناول الطعام لأنهم يشعرون أنها ستساعدهم على النوم.

ومتلازمة الأكل الليلى هي حالة تجمع بين شيئين رئيسيين، وهما الإفراط في تناول الطعام أثناء الليل مع المعاناة من مشاكل النوم، فقد يتناول الشخص الكثير من الطعام بعد ساعات معينة من المساء، ويجد صعوبة في النوم، وقد يستيقظ أيضا في منتصف الليل ويحتاج إلى قضم بعض الأطعمة.

وهذا يسبب صعوبة في الحفاظ على وزن صحي ويؤدي إلى حالات صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأوضح الموقع أن هذه المتلازمة شائعة عند الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق أو السمنة أو الذين يعانون من اضطرابات الأكل الأخرى مثل الإفراط في تناول الطعام أو اضطراب الأكل الشره المرضي.

ومع ذلك ، يجب أن تلاحظ أن متلازمة الأكل الليلي تختلف عن اضطرابات الأكل المرتبطة بالنوم. وذلك لأن الأشخاص يكونون مستيقظين تماما أثناء تناول الطعام في حالة متلازمة الأكل الليلي ، بينما في حالة متلازمة الأكل الليلي ، يأكل الناس أثناء النوم ويجدون صعوبة في تذكرها في اليوم التالي.

ومن أعراض متلازمة الأكل الليلي، الاستيقاظ بين النوم لتناول الطعام، حيث أن من يعاني من هذا الاضطراب يستيقظ بشكل متكرر أثناء النوم حيث يصعب عليه النوم دون تناول الطعام. عادة ما يعانون من الأرق أربع أو خمس مرات في الأسبوع ، وأحيانًا يستيقظون عدة مرات لتناول الطعام في الليل.

أسباب "NES":

قلة الشهية أثناء النهار

يعاني الناس من انخفاض في الشهية أثناء النهار، والتي تزداد في نهاية المطاف في الليل، فكثير من الناس لا يرغبون في تناول أي شيء في الصباح، بينما يشعر البعض بنفس الشعور في فترة ما بعد الظهر أيضاً.

تناول كميات أكبر من السعرات الحرارية في الليل

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الأكل الليلي لديهم الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الكربوهيدرات أو السكر مما يسبب صعوبة في الحفاظ على وزن صحي.

كما أنه يمكن أن تحدث متلازمة الأكل الليلي بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق، حيث يجدون صعوبة في التحكم في عاداتهم الغذائية وينتهي بهم الأمر بإفراط في تناول الطعام.

ما هي الأسباب المحتملة لمتلازمة الأكل الليلي؟

على الرغم من أن السبب الدقيق لمتلازمة الأكل الليلي غير معروف، إلا أن هناك بعض الإجابات المحتملة. بعض منها على النحو التالي:

الجينات

قد تكون مصابا بمتلازمة الأكل الليلي إذا كان والداك أو أجدادك مصابين بها أيضاً.

اضطرابات ضربات القلب

قد تعاني من متلازمة الأكل الليلي إذا كنت تعاني من اضطراب ضربات القلب، ساعة الجسم الداخلية التي تتحكم في نومك وجوعك، وقد يكون هناك خلل هرموني حيث ينتج جسمك هرمونات تجعلك تشعر بالجوع في الليل وليس في النهار.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق أن يصابوا أيضا بمتلازمة الأكل الليلي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل الأخرى وتعاطي المخدرات أن يتطوروا أيضاً من هذه المتلازمة.

كيفية التخلص من متلازمة الأكل الليلي

وشدد الموقع الطبي أنه لا ينبغي الاستخفاف بمتلازمة الأكل الليلي لأنها يمكن أن تسبب مضاعفات لاحقاً، حيث يمكن أن يؤدي إلى السمنة ويقلل من جودة نومك. ويجب الحافظ على نظام غذائي صحي وتجنب الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات. يجب أيضاً ممارسة عادات نوم جيدة لتعزيز دورة النوم الصحية. علاوة على ذلك ، يجب عدم الخلط بينه وبين الأكل بنهم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أثناء النهار حيث يساعد في تحسين نوعية النوم ليلاً سواء بالسير لفترة قصيرة للحصول على قسط كافى من النوم. بالإضافة إلى ذلك يجب استشارة طبيب إذا كنت تعاني منه بانتظام.