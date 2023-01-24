الكشف عن «القاتل الأول» للفلبينيين في 2022

قالت هيئة الإحصاء الفلبينية، إن أمراض القلب كانت السبب الرئيس للوفاة بين الفلبينيين في عام 2022، بحسب ما أوردته صحيفة «مانيلا تايمز» الفلبينية. وتسبب داء الشريان التاجي الناجم عن ضيق الشرايين، في وفاة 77 ألفاً و173 شخصاً في البلاد خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، بما يمثل 5ر18% من إجمالي حالات الوفاة في الفلبين.

وجاء في المركز الثاني أمراض السكتة الدماغية، التي كانت مسؤولة عن تسجيل 42 ألفا و890 حالة وفاة، يليها مرض السرطان.

