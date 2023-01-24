جريمة مروعة في العراق..شاب يقتل أربعة افراد من عائلته «تحت تأثير المخدرات»

قتل عراقي كان «تحت تأثير المخدرات» والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص فجر الثلاثاء في جنوب البلاد الذي تحوّل الى معبر مهم للمهربين، وفق ما ذكر مسؤول في الشرطة العراقية.

وقال المسؤول مفضلا عدم كشف هويته، إن «الشاب من مواليد 1999، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربعة من أفراد أسرته هم والدته وشقيقه وشقيقتاه».

وأوضح أن الجريمة وقعت بعد «منتصف ليل الاثنين الثلاثاء الماضي بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط».

وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان اعتقل وأطلق سراحه في الماضي بتهمة تعاطي المخدرات، وفقا للمصدر، ولم يكشف عن أسباب الجريمة، سوى وقوع الجاني تحت تأثير مخدرات.

وكثفت القوات الأمنية عملياتها وباتت تعلن عن ضبط مواد مخدرة أو اعتقال متاجرين بها، بشكل شبه يومي.