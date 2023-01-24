قلوب الرجال والنساء تستجيب بصورة مختلفة لـ"التوتر"

كشفت دراسة أميركية أن قلوب الرجال والنساء تتجاوب بشكل مختلف مع هرمون التوتر نورادرينالين.

وابتكر فريق بحثي من كلية طب كاليفورنيا ديفيز الأمريكية منظومة جديدة للتصوير الضوئي لقياس استجابة قلوب فئران التجارب حيال الهرمونات والناقلات العصبية بشكل وقتي. وفي إطار البحث، تم حقن الفئران بهرمون نورادرينالين الذي يفرزه الجسم بشكل طبيعي في حالات التوتر والغضب والذعر.

وأثبتت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ساينس أدفانسز" أن قلوب الفئران الذكور والآناث تتفاعل في البداية بشكل متسق لدى تعرضها لهرمون نورادرنالين، غير أن قلوب الفئران الاناث تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل أسرع من قلوب الرجال، ما يؤدي إلى اختلاف في نسق النشاط الكهربائي لدى قلوب الجنسين.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن جيسيكا كالدويل رئيسة فريق الدراسة والباحثة بقسم علم الدواء في جامعة كاليفورنيا ديفيز قولها إن "الاختلاف الذي لاحظناه في النشاط الكهربائي للقلب بين الرجال والنساء يطلق عليه اسم /عودة الاستقطاب/ ويقصد به طريقة استعادة القلب لوضعه الطبيعي بين النبضة والأخرى، وتقترن هذه الظاهرة ببعض مشكلات عدم انتظام نبضات القلب".

وأضافت كالدويل: "نعرف أن هناك اختلافات بين الجنسين من حيث تبعات الإصابة بمشكلة عدم انتظام نبضات القلب، وقد كشفت هذه الدراسة عاملا جديدا يساعد في تفسير هذا الاختلاف".

وتعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، حيث كانت السبب وراء وفاة 25% من الرجال و20% من النساء في عام 2020. ورغم أن أمراض القلب تصيب الجنسين، تركز معظم الأبحاث الخاصة بهذه المشكلة الصحية الخطيرة على نطاق أوسع على المرضى الرجال.