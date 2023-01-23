راشد الماجد لم يعتزل.. مدير أعماله يكشف الحقيقة

نفى مدير أعمال الفنان السعودي راشد الماجد، خبر اعتزال الفنان السعودي الشهير الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأطلق المغردون هاشتاغ #راشد_الماجد الذي تم تداوله على امتداد العالم العربي، واشارت التغريدات أن القرار جاء رغبة من الفنان «في إنهاء مسيرته الفنية من أجل التوبة».

وكشف حسن طالب أن الماجد حاليا في فترة علاجية بسبب تعرضه لأزمة في أحباله الصوتية، مطمئناً الجمهور على حالته الصحية، موضحاً أن صوته في تحسن مستمر من ذي قبل.

ولفت إلى أن راشد الماجد لديه دول حافل بالفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة، داعيا وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الى توحي الدقة في نشر مثل هذه الاخبار.