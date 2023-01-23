جيريمي رينر: أصبت بكسور في 30 عظمة

كشف الممثل جيريمي رينر، أول من أمس، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة في جسمه، إثر تعرضه لحادثة خلال استخدامه كاسحة ثلوج في منزله في ولاية نيفادا الأميركية يوم رأس السنة. وأمضى نجم «ذي أفنجرز» أكثر من أسبوعين في المستشفى، بعد أن انقلبت عليه المركبة التي يبلغ وزنها ستة أطنان أثناء كسحه الثلوج.

وكتب الممثل المرشح لجوائز أوسكار على «إنستغرام»، «ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، تماماً كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء». ونشر صورة يظهر فيها مستلقياً على سرير طبي ويداه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية عند الركبة. وتعرض رينر (52 عاماً) للإصابات أثناء محاولته الصعود إلى كاسحة الثلوج لإيقافها. وتم إجلاؤه بمروحية.