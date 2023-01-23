معهد التراث يطلق هويته الجديدة

أطلق معهد الشارقة للتراث هويته الإعلامية البصرية والسمعية الجديدة، بما يجسد رؤيته في حفظ الهوية، ويعزز من جهوده ومبادراته لإبراز التراث، وذلك خلال حفل نظم على هامش فعاليات الدورة الـ13 لملتقى الشارقة الدولي للحرف التقليدية الذي عقد أخيراً بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقال رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المسلم: إن «المعهد ينفذ خطة واعدة لتعزيز مكانته وموقعه على مستوى مؤسسات الوطن العربي»، معرباً عن تطلعه لأن يصبح المعهد المؤسسة الأكثر ريادة وابتكاراً في العالم في مجال الاهتمام بالمكون التراثي بشقيه المادي وغير المادي، وفي الإسهام بقوة وثراء في المحافظة على ما تزخر به بلدان الوطن العربي وبقية بلدان العالم بالعديد من معالم التراث وقيمه التاريخية الأصيلة.

وتؤكد عناصر الهوية الجديدة لمعهد الشارقة للتراث بما تتضمنه من لغة ورموز وألوان وموسيقى التزام المعهد بالقيم المؤسسية في تسخير الإمكانات والموارد لصون التراث وحفظ الهوية.