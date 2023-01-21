الجواهر الخفية في تركيا: شلالات وبحيرات وغابات وتراث يجذب السياح

جواهر ساحرة مخفية بين ربوع الأراضي التركية. تميزت السياحة في بورصة بوجود العديد من الأماكن الطبيعية البارزة فيها، كالشلالات والبحيرات والغابات والجبال المرتفعة، التي أصبحت تشكل مركز استقطاب للسياح من مختلف أنحاء العالم. وبسبب الجمال العمراني لأحيائها، والسحر الجمالي لطبيعتها الخضراء وغاباتها المزهرة، والتراث الثقافي لمعالمها التاريخية، ولصهرها لكثير من الحضارات التاريخية في بوتقتها باتت مدينة بورصة في السنوات الأخيرة من أكثر معالم السياحة التركية شهرة وتميزاً.

وتُسيّر الخطوط الجوية التركية ما يقارب 41 رحلة أسبوعياً من الإمارات العربية المتحدة: 10 رحلات أسبوعياً من مطار أبوظبي الدولي، و31 رحلة أسبوعياً من مطار دبي الدولي.

وتقدم Tour Istanbul خدمة مجانية لجميع المسافرين على متن خطوط Turkish Airlines، أو أي مسافر عبر إسطنبول لديه فترة ترانزيت من ست إلى 24 ساعة، حيث تأخذهم بجولة في الأماكن التاريخية والمطاعم الجميلة، ويستمتع المسافر بجمال إسطنبول التاريخي والطبيعي بدلاً من الانتظار في المطار، ثم يتم إعادتهم إلى مطار إسطنبول.

كما يمكنهم خلال الجولة رؤية أهم المعالم التاريخية للمدينة التي شهدت حضارات كبرى في العالم، إضافة إلى العديد من الآثار الرائعة التي تركتها كل منها في التاريخ:

بورصة

عرفت باسم بورصة الخضراء وتمتاز بجو معتدل صيفاً، وتحتل موقعاً استراتيجياً وسياحياً بارزاً من الناحية الجغرافية، فهي من جهة الشمال على موعد مع إطلالة ساحرة على بحر مرمرة، ومن جهة الجنوب تلتقي مع جبل أولوداغ الذي يصل ارتفاعه إلى 2.543 متراً عن سطح البحر.

وتقع مدينة إزنيك (iznik) في إقليم مرمرة شمال غرب الأناضول وتتبع لولاية بورصة، وهي وجهة سياحية مثالية لكل من يرغب بالابتعاد عن ضجيج وضوضاء المدن ولكل من يبحث عن الاسترخاء. وبالإضافة إلى جمال طبيعة إزنيك الساحرة فهي تلقب أيضاً «بعاصمة الخزف التركي».

ومن أهم خمس معالم يمكن زيارتها في مدينة إزنيك: بحيرة إزنيك ومتحف إزنيك وجامع أيا صوفيا والجامع الأخضر وقلعة إزنيك.

باليكسير (بالق أسير)

مدينة ذات جمال مبهر وتاريخ عريق، وهي واحدة من أروع المدن التركية، وواحدة من أكبر مدن الحضارات العظيمة حيث الجزر العديدة والغابات الخضراء الخصبة الممتدة على شواطئ البحر، وبساتين الزيتون المنتشرة بكل أرجائها، والثقافات المتنوعة والمواقع الأثرية الناتجة عن تعاقب الحضارات العديدة عليها، كما تتميز المدينة بوقوعها على تقاطع منطقة مرمرة مع منطقة بحر إيجة، كل ذلك جعل من مدينة باليكسير مدينة سياحية رائعة.

ويعتبر أيفاليك ميناء ساحراً، ويقع وسط غابات الصنوبر الجميلة في مكان قريب حيث يقدم بانوراما رائعة من الأرخبيل على طول خليج أيفاليك وجزيرة Alibey الصغيرة، وحيث توجد مطاعم المأكولات البحرية اللطيفة، ويعتبر شاطئ ساريماسكالى أحد أجمل الشواطئ في المنطقة.

ماردين

تتميز مدينة ماردين التركية بوجود قلعة رومانية مدمرة تعود إلى العصور الوسطى، والتي تدل على أن المدينة كانت موجودة منذ العصور القديمة ومأهولة بالسكان وتاريخها يبدأ من تلك الفترة، وقد كانت لها عدة أسماء يستخدمها الناس قديمًا مثل ماريدا وميريدا وماردي، كما كانت مدينة ماردين التركية مملوكة من قبل الأتراك السلاجقة في نهاية القرن الـ11 وتحت الحكم السلجوقي.

تُعد مدينة ماردين التركية من أكثر المدن السياحية إثارةً في تركيا، فهي مدينة تجمع بين تراثها الغني والصوفي وتجذب العديد من السياح إليها في كل عام، وفيها العديد من المناطق السياحية المشهورة التي تتميز بالزخارف الجميلة والجذابة، وكذلك شوارعها المتعرجة ومنازلها الحجرية القديمة، ومن أبرز الأماكن السياحية في مدينة ماردين التركية مسجد أولو كامي والبازار ومتحف ساكيب سابانشي ماردين.

ريزي أو ريزا

تعتبر مدينة ريزا Rize إحدى أجمل مدن تركيا وتقع مدينة ريزا شمال تركيا في الجهة الشرقية مطلّةً على ساحل البحر الأسود.

هي من وجهات السياحة المهمة في تركيا، حيث تتميز بطبيعتها الساحرة ومناظرها الطبيعية التي تأسر القلوب وتخطف الأبصار. كما تشتهر مدينة ريزا بزراعة الشاي حيث تعتبر المصدر الأول للشاي في تركيا داخلياً وحتى خارجياً، وقد أطلق عليها لقب مدينة الشاي نظراً لشهرتها بزراعة الشاي وتصديره.

ومن أشهر الأماكن التي يمكن زيارتها فيها قرية أيدر وحمامات أيدر المعدنية وساحل البحر الأسود وشلالات جالين تولو.

• 10 رحلات أسبوعية من مطار أبوظبي، و31 رحلة من مطار دبي الدولي.

• جولة مجانية في الأماكن التاريخية والمطاعم الجميلة لجميع المسافرين على متن الخطوط التركية أو أي مسافر ترانزيت عبر إسطنبول.