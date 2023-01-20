«جيفنشي» في أسبوع موضة باريس

فاجأ ماثيو ويليامز المدير الإبداعي لجيفنشي منصة العرض أول من أمس، بمجموعة من الإطلالات متعددة الطبقات للرجال تجمع بين سترة البذلة ومن تحتها الكنزة ذات غطاء الرأس والبنطال القصير الفضفاض (برمودا).

ولتعزيز الملمس، دمج مصمم دار الأزياء الفرنسية التي تمتلكها مويت هنسي لوي فيتون (إف.في.إم.إتش) أيضاً رقعاً ملونة في مجموعته التي تضمنت معاطف من الفراء بألوان زاهية ومعاطف منفوخة لامعة ونقوشاً جلدية غريبة. وذلك في اليوم الثاني من عروض الأزياء الرجالية ضمن أسبوع الموضة في باريس، والتي تستمر حتى الأحد وتضم علامات تجارية فاخرة مثل لوي فيتون وديور أوم وإيرميس وميزون ماجيلا.