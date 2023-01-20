محمود العسيلي على مسرح القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، بالتعاون مع «روتانا»، الشركة الرائدة في مجال الإعلام الترفيهي والإنتاج والتوزيع الموسيقي في الشرق الأوسط والخليج العربي، و«إذاعة العربية 99»، عن استضافتها النجم المصري محمود العسيلي، لإحياء حفل استثنائي على المسرح الرئيس يوم الأربعاء 25 يناير ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.

حيث سيقدم العسيلي مجموعة من أجمل أغانيه التي تأسر القلوب بأسلوبه المرح والعاطفي الذي يلقى شعبية كبيرة في العالم العربي.

يذكر أن حضور الحفلة سيكون مجاناً لحاملي تذاكر دخول القرية العالمية، وسيتم تخصيص أماكن خاصة للعائلات والنساء.