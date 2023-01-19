زوج يتخلف عن جنازة حماه لارتداء زوجته "كعب عالي"

كتبت زوجة عبر مناقشة جرت على موقع Reddit إن زوجها رفض الذهاب إلى جنازة والدها حيث أنها كانت ترتدي حذاء بكعب عالي ما يجعلها تظهر أطول منه.

وقالت الزوجة إن زوجها لا يعاملها بلطف وهي ترتدي الكعب، لأنه دائماً ما يكون قلقاً أن يراه الناس وأنا أطول منه.

وكتبت السيدة، "توفي والدي منذ أسبوعين، قبل الجنازة، سأل زوجي الذي كان يعاني دائمًا من مشاكل في الطول لأنه قصير، إذا كنت سأرتدي الكعب العالي، فقلت "نعم".. لأن هذا الكعب العالي هو الزوج الوحيد من الأحذية التي لدي باللون الأسود لتناسب ملابسي"، بحسب ما ذكر موقع mirror.

وأضافت، "حاول أن يجعلني ارتدي حذاء آخر لكنني رفضت فتحدث معي حول مدى قلقه من أن يراه الناس معي وأنا أبدو أطول .. في الماضي كنت أستطيع أن أمتص هذا الإمتعاض ولكن هذه المرة قلت" لا" وقال إنه لن يحضر الجنازة".

وتابعت، "صُدمت ودعوته بالجنون لأنه فوت الجنازة لهذا السبب لكنه بدا مستاء وقال إنني مخطئة لرفضي التنازل.. فخضنا معركة كبيرة وانتهى به الأمر بعدم الذهاب.. ونحن لا نتحدث مع بعضنا البعض حتى الآن وتعتقد عائلته أنني كنت عنيدة وكان يجب أن أتنازل إذا كنت أريده حقا هناك".

وانقسم رواد موقع Reddit حول موقف الرجل، حيث قال البعض إنه كان يجب أن يكون هناك لدعمها، بغض النظر عن ما اختارت ارتدائه، وقال آخر بغضب "إنعدام الأمن الذي يعاني منه أكثر أهمية بالنسبة له من التواجد هناك لدعم زوجته في جنازة والدها".