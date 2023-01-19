تويتر تعرض أثاث مكاتبها و"طائرها الأزرق" وماكينة القهوة للبيع في المزاد

عرضت شركة تويتر، أثاثا مكتبيا فاخرا وتذكارات ومعدات مطبخ، للبيع في المزاد العلني في سان فرانسيسكو.

وتشمل العناصر المعروضة في المزاد، تمثالا لطائر تويتر بأكثر من 30 ألف دولار، ومنحوتة لرمز "@"، إضافة إلى معدات مطبخ تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وتتضمن المعروضات، لوازم مكتبية وكراسي وأرائك ومقلاة وآلة إسبرسو نصف آلية تباع بالتجزئة بنحو 25 ألف دولار.