التحقيق مع 10 مضيفات طيران بتهمة تهريب البصل في الفلبين

يواجه 10 من أفراد طاقم الخطوط الجوية الفلبينية اتهامات بتهريب البصل من بعض الدول الخليجية ، حيث ارتفعت أسعار البصل في الفلبين لتتجاوز أسعار الدجاج ولحم البقر.

وأشارت تقارير إعلامية في الفلبين إلى أن طاقميْ رحلتي الرياض - مانيلا يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية، بعد أن حاولوا إدخال ما يقارب 27 كليو غرام من البصل، و10 كيلو غرام من الليمون.

وأفادت بأنه تم إيقاف الطاقم يوم الجمعة الماضي في مطار نينوي إكينو الدولي بالفلبين، وتمت مصادرة المنتجات من قبل موظفي الجمارك، ويتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة عليهم نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلنت الجمارك الفلبينية في مطار نينوي أكينو الدولي، عن ضبط منتجات زراعية في 10 يناير 2023، لدى 10 مضيفات طيران مستوردة بشكل غير قانوني من جول خليجية

ووفقا للبيان، فقد قامت الجمارك بإجراء فحوصات يدوية لأمتعتهن بعد فحص الأشعة السينية، الذي كشف عن منتجات زراعية مختلفة، مثل البصل والفواكه، دون الحصول على تصاريح الاستيراد الصحية والصحة النباتية اللازمة.

وبموجب قانون التحديث الجمركي والتعريفات، يتطلب استيراد المنتجات النباتية التي تعتبر "استيرادا منظما"، تصريحا مسبقا أو تصريحا من الوكالة الحكومية التنظيمية المعنية.

وقال البيان إن المضيفات يخضعن لمزيد من التحقيقات بتهمة الاستيراد غير المشروع المزعوم، المخالف لقانون التحديث الجمركي والتعريفات الجمركية، والمرسوم الرئاسي 1433، وقانون الحجر الصحي للمزروعات.