امريكية تستعيد حقيبة فقدتها في المطار قبل أربع سنوات

قالت امرأة من ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها استعادت حقيبتها التي فقدتها خلال رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز منذ أربع سنوات، وذلك بعد جولة دولية قامت بها الحقيبة في أمريكا الوسطى.

ونشرت المرأة وتدعي أبريل غافين سلسلة من مقاطع الفيديو على منصة TikTok تشرح كيف فقدت شركة الطيران أمتعتها عندما عادت إلى مدينتها من رحلة عمل إلى شيكاغو في أغسطس 2018.

وقالت غافن وفقا لوكالة "يو بي آي " إنه بعد عدة أشهر من البحث والانتظار، أبلغتها شركة الطيران أن اختفاء الحقيبة كان لغزا، ليتم تعويضها عن بعض الأشياء المفقودة ، ولكن ليس جميعها.

وصدمت جافين لتلقيها مكالمة هاتفية هذا الأسبوع تبلغها أن حقيبتها قد ظهرت في مطار في هيوستن. وقالت إنها فوجئت كذلك بإبلاغها بأنها وصلت على متن طائرة قادمة من هندوراس.

وقال جافين في شريط الفيديو "كانت في هندوراس. ومن يدري أين ذهبت أيضا". "لكنها جاءت من هندوراس. ذهبت إلى هيوستن ، تكساس ومن هناك اتصلوا بي"

قالت جافين إن الحقيبة تعرضت لأضرار طفيفة وبالية، لكن محتوياتها كانت سليمة.