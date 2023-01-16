أمام برج خليفة.. شاروخان يتحدى عبدالفتاح جريني

أمام برج خليفة في دبي، ووسط حضور جماهيري كبير، قدم الثنائي عبدالفتاح جريني وجميلة البداوي أحدث أغانيهما باللغتين الهندية والعربية، ضمن استعراض غنائي شارك فيه عدد من الفنانين الهنود، وهي الأغنية الدعائية لأحدث أفلام شاروخان pathaan والمقرر عرضه في دور السينما في 25 يناير الجاري، وتشاركه البطولة ديبيكا بادوكون وجون إبراهام.

وقدم شاروخان الثنائي الذي وصفه بأنه الأفضل بالنسبة له وسعيد بصداقتهما، والتعاون معهما مرة أخرى. وشاركهما الغناء بالعربية، هذا بخلاف أدائه لرقصة جديدة، وتحدى جريني أن يستطيع تقديمها.

وتعد الأغنية الجديدة هي الثالثة بين عبدالفتاح جريني وشاروخان. وفي نهاية العرض الغنائي عرض «البرومو» الإعلاني لفيلم شاروخان الجديد على برج خليفة.