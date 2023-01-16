«دبي للإعلام».. دورة برامجية بمحتوى نوعي وإنتاجات ضخمة

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انطلاقة استثنائية لدورتها البرامجية لهذا العام عبر مختلف قنواتها التلفزيونية، مع باقة متميزة من البرامج، تواكب من خلالها التطور المتسارع والنجاحات المستمرة لمدينة دبي، وتعكس المكانة العالمية للمدينة وصورتها العصرية وأسلوبها المتفرد وثقافة سكانها.

وتشمل البرامج الجديدة مجموعة من الإنتاجات الضخمة لتتصدر بذلك المشهد في السوق الإعلامي للمنطقة.

وقال المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام سالم باليوحة: «مع بداية العام الجديد حرصنا على تقديم محتوى نوعي يشمل مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج التي تتناسب مع كافة الأعمار وفئات المجتمع».

وأكد أن «خيارات شبكة قنوات دبي الدرامية والبرامجية تميزت بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة لهذا العام، والتي شارك في تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم من ذوي الشهرة الواسعة والخبرة الكبيرة، ليتم إنتاجها وفق أعلى المعايير التي ترتقي بالذوق الجماهيري العام».

من جانبها، قالت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام سارة الجرمن: «تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي هذا العام بتنوّع السياق الدرامي والثقافي من مختلف الفترات الزمنية لتضم التاريخية، والمعاصرة، والمجتمعية، وغيرها من البرامج الجديدة».

تلفزيون دبي

سيكون متابعو تلفزيون دبي على موعد مع مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية في إطار عصري مشوّق، ومن أهم البرامج والمسلسلات التي ستبث عبر تلفزيون دبي:

• ذا وييل (The Wheel)

برنامج مسابقات ترفيهي من تقديم عمّار آل رحمة ومشاركة سبعة من المشاهير والخبراء منهم خالد سليم، وديما بياعة، وميس حمدان، وعبدالله إسماعيل، ومصبح الكعبي، ود.عادل سجواني، حيث يقوم ثلاثة متسابقين بالتنافس للوصول إلى الجائزة الكبرى، بإرشاد من الخبراء والمشاهير السبعة.

• نهضة السلاجقة

مسلسل تاريخي من بطولة إكين كوج، بوغرا جولسوي، سيفدا إرجينشي، باريس أردوك، يقدم عرضاً شيقاً للأحداث والصراعات التي مرت بها دولة الأناضول.

• بين السطور

برنامج ثقافي حواري أسبوعي من إعداد وتقديم الإعلامية بروين حبيب، يعكس وجه دبي الثقافي والحضاري المتنوع،

ويستضيف نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية.

• مشــاهيـر

برنامج فني ترفيهي منوع، يلقي نظرة خاصة على عالم الموضة والرفاهية والماركات العالمية، حيث تواصل ديالا مكي حضورها مع أهم المصممين وأعرق دور الأزياء، كما تلتقي بالمشاهير من مختلف المجالات وتحاورهم وتكشف عن أماكن ووجهات عالمية جديدة.

• قصــة متحــــف

تتوجه الأنظار نحو دبي كمرجع ثقافي وحضاري يُعنى بالفنون والآداب والتراث. وتقوم الإعلامية مروة هاشم بأخذ المشاهدين في جولة مميزة عبر متاحف دبي بدءاً بالتمعن ودراسة الشكل الخارجي للمتاحف ورسم لوحة فنية للصرح، وصولاً لجولة مع متحدث يشرح ما يميز المتحف وأهم معروضاته.

• برنامج بيبان

برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال ينتج من قبل مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، يواجه فيه رواد أعمال مجموعة من المستثمرين بهدف أن تُفتح لهم أبواب النجاح في اقتناص الفرص والاستثمار.

• برنامج InCrypto «دليلك الذكي»

برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد الجابري، يتناول أحدث المفاهيم والتقنيات الرقمية مثل العملات الرقمية، والميتافيرس وNFTs، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وغيرها من الموضوعات الحيوية في العالم الرقمي.

تلفزيون سما دبي

بنكهته الإماراتية التي اعتادها المتابعون يطل تلفزيون سما دبي ببرامج مميزة تتناول موضوعات مختلفة مع نخبة من الإعلاميين الإماراتيين كزينب العجمي، حامد بن كرم، مروان الحل، عبدالله الشامسي، يوسف الأنصاري، والمصور علي بن ثالث ووليد المرزوقي، وغيرهم من الوجوه الإماراتية. ومن أهم البرامج التي سيتم بثها عبر تلفزيون سما دبي:

سر الطبخة

برنامج يومي صباحي يتم بثه مباشرة، يتضمن تحضير أشهى الوصفات والأطباق العربية والعالمية بطريقة سلسة وأسلوب مسلّ.

• فكرة

يطرح البرنامج (في موسمه الثاني) أفكاراً حول الثقافة بمختلف فروعها، فيتحدث عن الأدب والفلسفة والشعر كما يتحدث عن الفنون كالنحت والرسم والتشكيل وعالم الموسيقى.

• باركود

برنامج معلوماتي من تقديم الإعلامية زينب العجمي، يزود الجمهور بمعلومات ثرية حول الواردات والصادرات والمواصفات والمقاييس للمنتجات المحلية والدولية، والمصانع ذات القيمة المضافة في دولة الإمارات.

• المذيع (Podcast) (موسم جديد)

برنامج حواري هدفه تعزيز المحتوى الرقمي بإبراز الأمور المتعلقة بالمجتمع، ويهدف كذلك الى تعزيز قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي وإبراز الهوية الإماراتية، وتعزيز العمل الجماعي والترابط بين مذيعي ومراسلي مؤسسة دبي للإعلام الذين سيتوالون في التقديم، وذلك حسب معرفة واهتمام كل منهم.

• زاوية جادة (موسم جديد)

برنامج أسبوعي حواري يجمع بين شخصيات عدة يشكلون أطراف موضوع شيق يشغل اهتمام فئة كبيرة من أطياف المجتمع.

• مجالس الأمين

حلقة شهرياً خاصة بالتعاون مع هيئة المجتمع وشرطة دبي «الأمين» لمناقشة قضايا مجتمعية مهمة، وستتم استضافة شخصيات قيادية في المجتمع ليحاورهم الزميل مروان الحل في أحد مجالس دبي السكنية التابعة لهيئة المجتمع.

• سماميج

برنامج (توعوي توجيهي بيئي) موجه في المقام الأول لمجتمع الإمارات، خصوصاً جيل الشباب الصيادين المحترفين والهواة، ويهتم البرنامج بكل ما يتعلق بصيد الأسماك وأساليب وطرق الصيد البحري التقليدية والحديثة.

• مساء دبي

برنامج مسائي يومي يسلط الضوء على الحياة اليومية في الإمارات، ويعكس الأجواء المليئة بالفعاليات والأحداث.

• خط 99

برنامج شبابي ترفيهي يهتم برياضة وهواية قيادة السيارات والدراجات الهوائية، ويتناول جميع أخبار السباقات داخل الدولة، مثل سباقات الصحراء، سباقات الشارع، والرالي.

• الطبيعة مع علي بن ثالث

برنامج أسبوعي يتناول فن التواصل مع الطبيعة، ويجمع بين المعرفة والتاريخ والترفيه في آن واحد.

• نسيج

يسلط البرنامج الضوء على انسجام المجتمعات في دبي التي تعيش بكل تناغم وتفاعل على الرغم من تعدد ثقافاتها وأعراقها التي تصل إلى 200 جنسية.

• أفلام من الإمارات

عرض فيلم إماراتي أسبوعياً، يليه استديو تحليلي مع منتج أو مخرج العمل لمناقشة وتقييم الفيلم.

• الميدان/فرسان الميدان

موسم جديد (18) من بطولة اليولة ومن تقديم الإعلامي عدنان المرزوقي.

• أبعاد ثقافية

برنامج ثقافي يتطرق إلى جوانب إبداعية أدبية وفنية مختلفة لتسليط الضوء على التجارب الإماراتية الثقافية الرائدة في مجالات الأدب والفن والفكر.

تلفزيون «دبي ون»

يقدم «دبي ون» الناطق باللغة الإنجليزية لمتابعيه باقة متنوعة من البرامج بالإضافة للبث المباشر لأهم الأحداث العالمية، ومن أهم البرامج والأحداث التي سيتم بثها عبر تلفزيون «دبي ون»:

• DXB Today

برنامج يسلط الضوء على مختلف جوانب الحياة في دبي، سيبث على مدار خمسة أيام في الأسبوع. ويركز على نبض الأحداث الأخيرة، صانعي المحتوى، ورواد الموضة والابتكار في دبي. وسيتناول موضوعات مختلفة تتعلق بنمط الحياة كالفن والموسيقى والأزياء والطعام والترفيه ومختلف الأحداث في المدينة.

• Guy in Dubai

برنامج يحاكي الجانب الحيوي من دبي، ويسلط الضوء على المغامرات والتحديات التي تقدمها المدينة كما يكشف عن الحياة الاجتماعية المذهلة في دبي. يأخذ البرنامج متابعيه في رحلة خيالية لتجربة كل الفعاليات الشيقة بدءاً من الرياضات الاستثنائية والمسارات الانزلاقية، ومعارك كرات الطلاء المرحة، ومغامرات القيادة في الطرق الوعرة، وتسلق الصخور، وصولاً إلى تحديات تناول الطعام الحماسية.

• Oscars

ستقدم «دبي وان» لمتابعيها الفرصة لمشاهدة حية لحفل الأوسكار المرتقب بنسخته الـ95، وذلك عبر بث مباشر بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة، ليتشارك جماهير القناة من عشاق السينما والأفلام مع عائلتهم وأحبتهم أمتع اللحظات.

• Global Movie Day

ستحتفل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة باليوم العالمي السنوي الرابع للأفلام، يوم السبت 11 فبراير 2023. وسيبث الحفل على «دبي وان» ليحتفي الجمهور من محبي الأفلام، عبر أمسية رائعة، بأبرز أعمال السينما في العام الماضي.