مصر: الشرطة تعثر على طفلة داخل حقيبة بجوار مسجد

قررت جهات التحقيق بالشرقية في مصر إحاله سيدة وشقيقتها إلى محكمة الجنايات لقيامهن بقتل مولودة خوفا من الفضيحة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من أهالي ديرب نجم بالعثور على جثة طفلة مولودة حديثا داخل حقيبة بجوار مسجد النصر، فانتقلت على الفور قوات الشرطة الى موقع البلاغ حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى ديرب نجم المركزى.

وتوصلت التحريات التى اشرف عليها اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية إلى أن مرتكبى الواقعة ربة منزل وشقيقتها من إحدى قرى محافظة الدقهلية وأن ابنة الأولى الطالبة بالإعدادى 14 عاما على علاقة غير شرعية بابن خالتها الشاب وحملت منه وفور علم أمها وخالتها بتلك الجريمة قررتا التخلص من الرضيعة خشية افتضاح أمرها.

وعقب الولادة بادرت أمها وخالتها بوضع الطفله في حقيبة جلدية وغلقها ووضعها بجوار مسجد النصر ديرب نجم بعيدا عن محل إقامتهم فأصيبت المولودة باختناق ولفظت انفاسها.. وتم الفبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق .