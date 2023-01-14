وجهات أوروبية ساحرة.. والشتاء أفضل الأوقات للسفر

تبدو الوجهات الشتوية في الدول الأوروبية كأنها مأخوذة من القصص الخيالية المليئة بالمناظر الجذابة، كما يُعد الشتاء وقتاً ملهماً لزيارة المدن الكبرى والبلدات الساحرة، ويعد فصل الشتاء في الواقع أحد أفضل الأوقات للسفر إلى أوروبا، مع وجود العديد من الوجهات الشتوية الرائعة للاختيار من بينها، إذ يعد هذا الوقت من العام فرصة مميزة للاستمتاع بروعة العطلة بعيداً عن الحشود السياحية المزدحمة والتكاليف الباهظة.

وتُسيّر الخطوط الجوية التركية ما يقارب 41 رحلة أسبوعياً من الإمارات العربية المتحدة: 10 رحلات أسبوعياً من مطار أبوظبي الدولي، و31 رحلة أسبوعياً من مطار دبي الدولي.

وتقدم Tour Istanbul خدمة مجانية لجميع المسافرين على متن خطوط Turkish Airlines، أو أي مسافر عبر إسطنبول لديه فترة ترانزيت من 6 إلى 24 ساعة، حيث تأخذهم بجولة في الأماكن التاريخية والمطاعم الجميلة، ويستمتع المسافر بجمال إسطنبول التاريخي والطبيعي بدلاً من الانتظار في المطار، ثم يتم إعادتهم إلى مطار إسطنبول.

كما يمكنهم خلال الجولة رؤية أهم المعالم التاريخية للمدينة التي شهدت حضارات كبرى في العالم، إضافة إلى العديد من الآثار الرائعة التي تركتها كل منها في التاريخ.

ومن أفضل الوجهات الأوروبية للسياحة في فصل الشتاء:

روفانيمي في فنلندا

من أفضل المناطق للزيارة هي «سنو مان وورلد»، وهو عالم فريد من نوعه للثلج والجليد، ويقع في قرية سانتا كلوز على الدائرة القطبية الشمالية في مدينة روفانييمي.

وفي «سنو مان وورلد» سيكون بإمكانك زيارة مطعم ومقهى الجليد، كما يقدم المُنتجع الثلجي أنشطة ممتعة للأطفال، حيث الانزلاق على التلال الجريئة ومحاولة التزلج على الجليد والمشاركة في الأنشطة الترفيهية الأخرى مع الشخصيات الكرتونية المميزة. وتبلغ أسعار التذاكر 3286 درهماً.

تالين في إستونيا

وهي وجهة مثالية لقضاء العطلات إذا كنت ترغب في الجمع بين وسائل الراحة في العالم الحديث مع الحياة المتنوعة والمغامرات الممتعة مع فرص اكتشاف المشهد الثقافي والتاريخ المحلي الغني. ولا توجد طريقة أفضل لبدء استكشاف تالين من زيارة الجزء الأكثر روعة، وهو المدينة القديمة التي تمت إضافتها إلى قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 1997.

ورغم أن المدينة صغيرة، فإنه تم الحفاظ عليها جيداً، حيث تتميز بسحر القرون الوسطى.

وتبلغ أسعار التذاكر من دبي 3295 درهماً ومن أبوظبي 2275 درهماً.

نورمبرغ في ألمانيا

تعتبر مدينة نورمبرغ من المدن الساحرة والأنيقة والجميلة، حيث تتميّز بالتصاميم وفن العمارة الذي يعود إلى العصور الوسطى، تتميّز هذه المدينة بوجود القلعة الإمبراطورية، كما تتمتع بمناظر طبيعية خلابة تطلّ على وسط المدينة.

ويوجد في مدينة نورمبرغ عدد من المتاحف المدهشة مثل متحف الألعاب ومتحف دي بي الذي يعرض أنواعاً مختلفة من السكك الحديدية القديمة، إضافة إلى متنزه وحديقة حيوانات «Playmobil»، التي تحتوي على مساحات داخلية كبيرة مناسبة للأطفال.

وتبلغ أسعار التذاكر من دبي وأبو ظبي 2775 درهماً.

فارنا في بلغاريا

تعد بلغاريا واحدة من الوجهات الأوروبية الساحرة التي تستحق الزيارة، فهي تتألق بتاريخ عريق يعود إلى القرن السادس الميلادي، كما تتمتع بكل مقومات السياحة الأوروبية رغم كونها ملائمة للميزانيات المتوسطة.

وتتألق بلغاريا بالجمال في موسم السياحة الشتوية، فهي تتمتع بالثلوج التي تجعل عشاق التزلج على الجليد يستمتعون بالعطلة، كما تُعرف بالمعالم التاريخية التي تعود الى الحضارة الرومانية، وتوفر منتجعات صحية للسياحة العلاجية.

وتتألق مدينة فارنا بأجواء الشواطئ والمنتجعات، فهي حافلة بالمنتجعات المطلة على البحر الأسود، كما تتميز بالحدائق والمتنزهات الملائمة للعطلات العائلية.

ويمكن في فارنا الاستمتاع بالمشي في وسط المدينة، حيث فرص التسوق والمتاجر الرائعة وزيارة المتحف الأثري للتعرف إلى تاريخ المدينة وتجربة الحمامات الرومانية العلاجية. وتبلغ أسعار التذاكر من دبي 2175 درهماً ومن أبوظبي 2135 درهماً.

• أي مسافر عبر إسطنبول لديه فترة ترانزيت، يحظى بجولة في الأماكن التاريخية والمطاعم الجميلة.

• تُسيّر الخطوط التركية 41 رحلة أسبوعياً من الإمارات إلى وجهات أوروبية: 10 رحلات من مطار أبوظبي، و31 رحلة من مطار دبي الدولي.