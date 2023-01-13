حفل «غولدن غلوب»: أدنى نسبة مشاهدة تاريخياً

سجلت حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب، التي أثقلتها اتهامات بالعنصرية والتمييز على أساس الجنس والفساد، أدنى نسبة مشاهدة في تاريخها مع عودتها إلى البث التلفزيوني العام الجاري، بحسب أرقام أولية نشرتها قناة «إن بي سي» أول من أمس. وجذب الحفل 6.3 ملايين مشاهد بتراجع كبير عن العدد المسجل في نسخة 2020 والذي بلغ 18 مليوناً، قبل بدء الجائحة وانكشاف الفضائح المرتبطة بهذه الجوائز التي حظيت باهتمام كبير سابقاً مع انطلاق موسم الجوائز في الولايات المتحدة.

وكان يُنظر إلى الحدث طويلاً على أنه الأمسية المفضلة في هوليوود، وقد أقيمت نسخة 2021 افتراضياً بسبب جائحة «كوفيد-19» ولم تستقطب سوى 6.9 ملايين مشاهد.