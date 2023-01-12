كيت بلانشيت تنضم للنجمات الأكثر حصولاً على «غولدن غلوب»

حصلت الممثلة الأميركية كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم «تار»، خلال حفل جوائز «غولدن غلوب» أول من أمس. وذكرت مجلة «هوليوود ريبورتر»، أن هذه الجائزة هي ثالث جائزة «غولدن غلوب» تحصل عليها بلانشيت، التي لم تحضر الحفل، إذ فازت في السابق بجائزة أفضل ممثلة عام 1999 عن دورها في فيلم «إليزابيث»، وفي عام 2014 عن دورها في فيلم «بلو جاسمين».

وبذلك تنضم بلانشيت لقائمة الممثلات الأكثر حصولاً على جوائز «غولدن غلوب»، التي تضم ميريل ستريب وجين فوندا. وكانت بلانشيت قد فازت بالجائزة كأفضل ممثلة مساعدة عام 2008 عن دورها في فيلم «آي آم نوت ذير».

كما فاز فيلم «ذا فيبلمانز» (عائلة فيبلمان) للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وفيلم الكوميديا السوداء «ذا بانشيز أوف إنشرين» (جنيات إنشرين)، بأكبر الجوائز في الحفل.

وحصد فيلم «ذا فيبلمانز»، الذي يسرد قصة 10 سنوات من حياة سبيلبرغ، جائزة أفضل فيلم درامي في الحفل الذي حضرته كوكبة من النجوم في بيفرلي هيلز. وفاز فيلم «ذا بانشيز أوف إنشرين» بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي. وستزيد الجائزتان من فرص فوز الفيلمين بجوائز الأوسكار المقرر الإعلان عنها في مارس المقبل.

بينما فاز الممثل الأميركي أوستن باتلر بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، بعد تجسيده شخصية المغني الشهير ألفيس بريسلي في فيلم «ألفيس».