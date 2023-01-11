«إقامة دبي» تحتفي بكوادر «إكسبو 2020»

احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أمس، بفرق عملها وكوادرها، التي عملت في «إكسبو 2020 دبي»، خلال حفل نُظّم في المقر الرئيس للإدارة. وكرّمت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، الفرق والأفراد الذين أسهموا بتحقيق إنجاز لافت، تمثل في تحقيق صفر مخالفات من الأجنحة المشاركة، إضافة إلى توفير الخدمات للمتعاملين في مقر الإدارة الذي افتتح في المعرض العالمي لهذا الغرض. وأشادت ريم الهاشمي بجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أدت دوراً محورياً قبل انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وعلى مدى ستة أشهر من الفعاليات، فضلاً عن جاهزيتها واستعدادها المسبق، واستجابتها السريعة في توفير فرق العمل والكفاءات التي تمتلك الخبرة الواسعة في إنجاز المعاملات.

من جهته، ثمّن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، زيارة ريم الهاشمي، مؤكداً حرص «إقامة دبي» على المضي قدماً، وبالتعاون مع جميع الأطراف، نحو ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات الجاذبة لمجتمعات الأعمال، والسياحة، والإقامة، نظراً للإمكانات التي تتمتع بها.

ريم الهاشمي:

• «الإدارة أدت دوراً محورياً قبل انطلاق المعرض وعلى مدى 6 أشهر من الفعاليات».