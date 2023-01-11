«القافلة الوردية» تدعو الفرسان للانضمام إلى المسيرة الـ11

دعت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة «فرسان القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بالسرطان، الفرسان والفارسات الراغبين في خوض التجربة الإنسانية في التوعية بأخطار المرض، إلى الانضمام لمسيرتها السنوية الـ11، التي تنظم في الفترة من الرابع إلى 10 من فبراير المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان.

وعبَّرت اللجنة عن فخرها بجهود الفرسان والفارسات من أبطال الحملة، الذين أسهموا في نجاح القافلة الوردية على مدى دوراتها السابقة، لتكون علامة إنسانية وبصمة إماراتية تشهد بريادة الدولة في قيادة المجتمع نحو حياة صحية، تترسخ فيها كل الجهود الحكومية والمجتمعية لمساعدة الأفراد على مواجهة أخطار مرض السرطان، عبر التوعية الشاملة بمسبباته والكشف المبكر عنه.

وأعلنت اللجنة عن الشروط الواجب توافرها في الفرسان، إذ يتوجب ألا تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وأن يمتلكوا الخبرة والدراية في الفروسية، إذ تجوب المسيرة إمارات الدولة السبع على صهوات الخيول، بمعدل 20 كيلومتراً في اليوم تقريباً، على مدار سبعة أيام متواصلة، ما يتطلب مهارة فائقة في ترويض الخيول، ولياقة بدنية تؤهلهم للمشاركة في المسيرة، مضيفة أن جميع المتقدمين سيخضعون لاختبارات فنية، تقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في الفروسية.